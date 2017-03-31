Генпрокуратура РК просит граждан сообщить о несправедливых законах

«По Конституции суды выносят свои решения, строго следуя законам. А то, что законно, то всегда считается справедливым, потому что эти два понятия неделимы. Но на практике это не всегда так. Вот пример. 75-летний старец всю жизнь прожил в деревне. Ради своих детей и внуков решил перебраться в город. Продал все, что имел, дом, скот и купил квартиру в Экибастузе. Договор смотрели нотариус и юстиция. Но никто не смог разглядеть подделки документов. В итоге квартиру забрали через суд, а старый человек с большой семьей остался на улице без гроша в кармане», — написал Нурдильда Ораз.

Он также сообщил, что Генпрокуратура совместно с Верховным судом реализует проект: «Справедливость — главный критерий правовой защиты».

«В рамках проекта будем мониторить правовую базу и вычистим нормы, провоцирующие явную несправедливость. Для этого мы проводим ревизию законов, чтобы выработать соответствующие поправки. Поэтому для нас будут полезными ваши примеры, когда суды строго следовали закону, а не обычной в нашем понимании справедливости. Мы хотим, чтобы вы показали законы, которые нелогичны с точки зрения справедливости и здравого смысла, устарели и не отвечают современным реалиям. Просим изложить свои предложения по их изменению или дополнению. С вашей помощью мы сможем выявлять недостатки законодательства и быстро на них реагировать. Выработанные в рамках проекта предложения будут отработаны в соответствующих законопроектах. О своих примерах и предложениях вы можете написать, зайдя на специальный форум на официальном сайте Генпрокуратуры во вкладке «Улучшим законы вместе», — отметил Нурдильда Ораз.