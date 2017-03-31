Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год

Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие должны ежегодно до 1 апреля представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

В 2015 г. у премьер-министра России Дмитрия Медведева были задекларированы одни из самых скромных доходов в правительстве (около 8,77 млн руб.). Ему уступили только руководитель Минтранса Максим Соколов (около 6,2 млн руб.), министр природных ресурсов Сергей Донской (около 6,2 млн руб.) и руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров (5,8 млн руб.). Данных о доходе супруги премьера Светланы Медведевой нет.

Год назад о наибольшем доходе (за 2015 год) среди членов кабмина отчитался министр по работе с Открытым правительством Михаил Абызов — более 455,5 млн руб. Еще годом ранее рейтинг доходов членов правительства возглавлял вице-премьер Александр Хлопонин. Абызов — единственный член российского правительства, которого Forbes на протяжении последних лет включал в списки богатейших людей России.

Первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов в прошлом году заработал около 97,2 млн руб., его супруга — 92,5 млн руб. В 2014 г. доход Шуваловых был скромнее — суммарно они заработали около 50 млн руб. Шувалов с супругой арендуют жилой дом в Австрии площадью 1479,84 кв. м, а также квартиру площадью 483 кв. м в Великобритании.