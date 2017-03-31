Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год

Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров.
Согласно закону, высокопоставленные госслужащие должны ежегодно до 1 апреля представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.
В 2015 г. у
Год назад о наибольшем доходе (за 2015 год) среди членов кабмина отчитался министр по работе с Открытым правительством Михаил Абызов — более 455,5 млн руб. Еще годом ранее рейтинг доходов членов правительства возглавлял
Первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов в прошлом году заработал около 97,2 млн руб., его супруга — 92,5 млн руб. В 2014 г. доход Шуваловых был скромнее — суммарно они заработали около 50 млн руб. Шувалов с супругой арендуют жилой дом в Австрии площадью 1479,84 кв. м, а также квартиру площадью 483 кв. м в Великобритании.
Самой «богатой» среди жен правительственных чиновников, согласно декларациям за 2015 год, была супруга