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15:13 (мск), источник: ТАСС

Сенатор сообщил о подготовке законопроекта об ограничении времени работы гипермаркетов

По словам Сергея Лисовского, документ предполагает, по сути, ликвидацию 24-часовых магазинов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский сообщил о разработке парламентариями проекта закона, ограничивающего время работы гипермаркетов в России.

У нас уже готовы поправки (в закон “О торговле” — прим. ТАСС): это ограничение работы в выходные дни. В субботу — до 4 часов вечера, в воскресенье — не работать вообще, а в будни — до 9 часов вечера, никаких 24-часовых гипермаркетов
Сергей Лисовский
Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Лисовский отметил, что законопроект планируется внести в осеннюю сессию парламента. По его словам, документ направлен на поддержку малых предприятий торговли (одна-две кассы).

«Работа ведется, мы пытаемся договориться с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС, чтобы это была согласованная позиция», — сказал он, добавив, что торговые сети будут привлекаться к обсуждению. «Часть ведомств нас поддерживает», — заверил он.

По словам Лисовского, это «будут совместные поправки рабочей группы Яровой» и комитета по аграрно-продовольственной политике.

Комментарии
12
perplexed
ну не знаю...по воскресеньям такая толчея в этих мегасупермаркетах. Людям нравится в одном месте на неделю затариваться
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amoremio
Что за бред?
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Анютка
Лучше бы ограничили их строительство..
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