Сенатор сообщил о подготовке законопроекта об ограничении времени работы гипермаркетов
По словам Сергея Лисовского, документ предполагает, по сути, ликвидацию 24-часовых магазинов.
По словам Сергея Лисовского, документ предполагает, по сути, ликвидацию 24-часовых магазинов.
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совфеда по
У нас уже готовы поправки (в закон “О торговле” — прим. ТАСС): это ограничение работы в выходные дни. В субботу — до 4 часов вечера, в воскресенье — не работать вообще, а в будни — до 9 часов вечера, никаких 24-часовых гипермаркетов
Лисовский отметил, что законопроект планируется внести в осеннюю сессию парламента. По его словам, документ направлен на поддержку малых предприятий торговли (одна-две кассы).
«Работа ведется, мы пытаемся договориться с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС, чтобы это была согласованная позиция», — сказал он, добавив, что торговые сети будут привлекаться к обсуждению. «Часть ведомств нас поддерживает», — заверил он.
По словам Лисовского, это «будут совместные поправки рабочей группы Яровой» и комитета по