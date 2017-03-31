Сенатор сообщил о подготовке законопроекта об ограничении времени работы гипермаркетов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский сообщил о разработке парламентариями проекта закона, ограничивающего время работы гипермаркетов в России.

Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

У нас уже готовы поправки (в закон “О торговле” — прим. ТАСС): это ограничение работы в выходные дни. В субботу — до 4 часов вечера, в воскресенье — не работать вообще, а в будни — до 9 часов вечера, никаких 24-часовых гипермаркетов

Лисовский отметил, что законопроект планируется внести в осеннюю сессию парламента. По его словам, документ направлен на поддержку малых предприятий торговли (одна-две кассы).

«Работа ведется, мы пытаемся договориться с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС, чтобы это была согласованная позиция», — сказал он, добавив, что торговые сети будут привлекаться к обсуждению. «Часть ведомств нас поддерживает», — заверил он.