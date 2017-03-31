Соперником Максима Решетникова на праймериз будет Сергей Клепцин
Соперником врио губернатора Пермского края Максима Решетникова на праймериз «Единой России» будет депутат краевого заксобрания Сергей Клепцин.
Соперником врио губернатора Пермского края Максима Решетникова на праймериз «Единой России» будет депутат краевого заксобрания Сергей Клепцин.
Его кандидатура была выдвинута президиумом реготделения партии и одобрена на проходящем сегодня политсовете «Единой России». Кандидатура господина Клепцина была поддержана единогласно всеми присутствующими членами политсовета.