Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9В мире зацвела сакура
9Индуистский Новый год
9В тени стены
14:39 (мск), источник: Nakanune.ru

Златоуст подготовил заявку на присвоение городу статуса ТОСЭР

Администрация Златоуста подготовила заявку на присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития. Документы направлены в адрес министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Источник: Reuters

«Статус ТОСЭР даст возможность городу избавиться от монозависимости, получить новые компетенции, за счет налоговых преференций привлечь инвесторов, создать выгодные стартовые позиции для ведения бизнеса в Златоустовском городском округе. Надеюсь, заявка будет одобрена, нам дадут «зеленый свет», — отметил глава округа Вячеслав Жилин.

Добавим, что статус ТОСЭР даст возможность новым предприятиям получить значительные налоговые преференции по новым инвестиционным проектам. Программа развития Златоуста как моногорода прошла защиту на уровне правительственной комиссии в Москве и была поддержана Фондом развития моногородов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Оппоненты Кудрина предложили стратегию "разгайдарствления" экономики
Кремль прокомментировал вопрос ношения хиджабов в школах
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
Жириновский: Нужно отпустить всех задержанных после митингов
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Гипермаркетам могут запретить работать по воскресеньям и ночам
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Хакеры заразили компьютеры тысячи сторонников ИГ
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь