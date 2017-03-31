Златоуст подготовил заявку на присвоение городу статуса ТОСЭР

«Статус ТОСЭР даст возможность городу избавиться от монозависимости, получить новые компетенции, за счет налоговых преференций привлечь инвесторов, создать выгодные стартовые позиции для ведения бизнеса в Златоустовском городском округе. Надеюсь, заявка будет одобрена, нам дадут «зеленый свет», — отметил глава округа Вячеслав Жилин.

Добавим, что статус ТОСЭР даст возможность новым предприятиям получить значительные налоговые преференции по новым инвестиционным проектам. Программа развития Златоуста как моногорода прошла защиту на уровне правительственной комиссии в Москве и была поддержана Фондом развития моногородов.