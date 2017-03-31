В Воронеже прокурор области пришел с проверкой в СИЗО № 3

В пятницу, 31 марта, прокурор Воронежской области Николай Шишкин посетил СИЗО № 3, который расположен в Советском районе города. На момент визита ревизора в следственном изоляторе содержали 255 заключенных, включая 98 женщин. Один был иностранцем — решается вопрос его экстрадиции.

«В целом, как показала прокурорская проверка, администрация СИЗО проводит необходимую работу по поддержанию режимных требований, — отметили в прокуратуре. — Не выявлено нарушений закона при применении к заключенным силы или спецсредств, а также незаконного водворения в карцер».

В ведомстве сообщили о выявлении отдельных нарушений. К примеру, санитарно-эпидемиологических, обеспечения норм площади и противопожарного законодательства.

Начальник СИЗО сообщил, что жалоб на условия содержания почти нет. В основном, вопросы возникают касательно правил пребывания в изоляторе.