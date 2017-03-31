Луценко: следствие серьезно продвинулось в «деле Вороненкова»
КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Следствие «достаточно серьезно продвинулось» в поиске соучастников убийства
КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Следствие «достаточно серьезно продвинулось» в поиске соучастников убийства
Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.
Заслушал отчет. Следствие достаточно серьезно продвинулось в поиске соучастников преступления, но в интересах следствия сейчас я не могу вам сообщить ничего.
Он добавил, что в данный момент в рамках этого дела никто не задержан.