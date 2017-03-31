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14:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Луценко: следствие серьезно продвинулось в «деле Вороненкова»

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Следствие «достаточно серьезно продвинулось» в поиске соучастников убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, но пока никто не задержан, заявил в пятницу генпрокурор Юрий Луценко.

Источник: "РИА Новости" Украина

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

Заслушал отчет. Следствие достаточно серьезно продвинулось в поиске соучастников преступления, но в интересах следствия сейчас я не могу вам сообщить ничего.
Юрий Луценко

Он добавил, что в данный момент в рамках этого дела никто не задержан.

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