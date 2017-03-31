Украинские суды до конца года рассмотрят дела против крымских экс-депутатов

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Уголовные дела против экс-депутатов бывшего крымского Верховного совета будут рассмотрены в украинских судах в 2017 году, заявил в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Украинские правоохранители после признания Крыма частью России возбудили ряд уголовных дел против крымских чиновников и политиков.

«Уверен, что в этом году все дела депутатов крымского парламента украинского государства, которые сотрудничали с оккупантами, будут переданы в суд. Надеюсь, что уже в этом году суд примет окончательное решение о мере их наказания», — сказал Луценко на брифинге.

По его словам, на рассмотрение в суды уже передано 31 дело против бывших депутатов, около 70 дел еще расследуются.

Луценко также заявил, что правоохранители активно расследуют уголовные дела против работников прокуратуры, полиции и судов, которые после присоединения Крыма к России остались жить на полуострове.