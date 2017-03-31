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15:00 (мск), источник: УНИАН

Гройсман назвал условия повышения пенсий с 1 октября

В случае принятия парламентом правительственного проекта пенсионной реформы до 15 июля этого года, правительство сможет повысить пенсии украинцам уже с 1 октября.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве.

По словам премьера, проект реформы будет представлен общественности в ближайшее время.

«Я убежден, что при наличии поддержки в украинском парламенте в 226 голосов, мы можем до конца этой сессии — до 15 июля — проголосовать за основу и в целом, и с 1 октября в стране всем поднять пенсии. Я понимаю, как это сделать, и готов за это нести ответственность. Буду просить поддержки украинских граждан и буду просить поддержки украинского парламента. Глубоко убежден, что при такой поддержке система будет изменена, она будет абсолютно правильно работать в интересах украинских граждан», — сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что пенсионная реформа должна включать три критерия: справедливость, бездефицитность Пенсионного фонда и повышение пенсий украинцам.

Он пояснил, что пенсионная реформа в правительственном варианте предусматривает ряд мер, которые позволят уже через 7 лет полностью ликвидировать дефицит бюджета Пенсионного фонда, который сегодня превышает 140 млрд грн.

Моя задача — создать такую систему, чтобы через 7 лет дефицит бюджета Пенсионного фонда был равен нулю или был близок к нулю.
Владимир Гройсман

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной Международным валютным фондом для Украины в марте 2015 года. При этом, как отмечают в правительстве, наша страна не брала на себя обязательства перед МВФ повысить пенсионный возраст.

Ключевой задачей реформы является установление справедливого размера пенсионных выплат и урегулирование дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 млрд грн и, по оценкам правительства, может быть ликвидирован к 2024 году.

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