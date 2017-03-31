Гройсман назвал условия повышения пенсий с 1 октября

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве.

По словам премьера, проект реформы будет представлен общественности в ближайшее время.

«Я убежден, что при наличии поддержки в украинском парламенте в 226 голосов, мы можем до конца этой сессии — до 15 июля — проголосовать за основу и в целом, и с 1 октября в стране всем поднять пенсии. Я понимаю, как это сделать, и готов за это нести ответственность. Буду просить поддержки украинских граждан и буду просить поддержки украинского парламента. Глубоко убежден, что при такой поддержке система будет изменена, она будет абсолютно правильно работать в интересах украинских граждан», — сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что пенсионная реформа должна включать три критерия: справедливость, бездефицитность Пенсионного фонда и повышение пенсий украинцам.

Он пояснил, что пенсионная реформа в правительственном варианте предусматривает ряд мер, которые позволят уже через 7 лет полностью ликвидировать дефицит бюджета Пенсионного фонда, который сегодня превышает 140 млрд грн.