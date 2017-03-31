Градсовет при губернаторе одобрил проект РМК «Екатерининский парк», ранее раскритикованный в «сером доме» и аппарате Чернецкого

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в рамках градсовета проект представил председатель правления свердловского отделения Союза архитекторов России Сергей Алейников и главный инженер компании «Архстройпроект-А» Игорь Зимин.

По словам Зимина, на территории микрорайона предполагается разместить социальные объекты: детские сады в общей сложности на 520 мест, больницы, а также спортивные и детские площадки. Кроме того, будет обеспечена потребность в местах для школьников: всего микрорайону по расчетам необходима одна тысяча мест в общеобразовательных учреждениях.

По его словам, в проекте учтены все объекты культурного наследия, расположенные на этой территории. В частности, предполагается реконструировать здание Мельковского механического завода. Подготовлен проект изменения улично-дорожной сети, решен вопрос с переносом помещений хлебокомбината «Смак», а также определена очередность проведения строительных работ в новом микрорайоне.

Члены архитектурно-градостроительного совета при губернаторе обратили внимание авторов проекта на необходимость доработки некоторых его частей. Так, решено пересмотреть очередность работ на улично-дорожной сети, чтобы избежать пробок и дать возможность жителям микрорайона и строительной технике беспрепятственно попадать на эту территорию. Кроме того, дополнительно в рабочем порядке будет изучен вопрос с местами в детских садах и школах, чтобы наиболее оптимально распределить юных жителей микрорайона в уже существующих и новых образовательных учреждениях.

«Этот проект должен стать достойным примером реновации промышленных территорий. Очень хорошо, что он удачно вписывается именно здесь, в той части Екатеринбурга, которая сегодня недостаточно обустроена», — отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, речь идет о строительстве квартала в квадрате улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Свердлова, на территории бывшего завода «Уралтрансмаш». При этом, ранее проект раскритиковали на транспортном совете в администрации Екатеринбурга из-за увеличивающейся транспортной нагрузки на городские магистрали.

Кроме того, критически отнеслись к проекту и в аппарате сенатора, экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. В частности, помощник сенатора Константин Пудов ранее указал на «излишнюю плотность застройки», «куцую архитектуру, не соответствующую стилю этого исторического района» и транспортную ситуацию (развитие транспортных магистралей Свердлова — Азина — Шевченко — Мамина-Сибиряка не предусмотрено, а строительства такого количества жилья неминуемо повлечет за собой транспортный коллапс, прим.).

«Надеюсь, министр строительства Михаил Волков, главные архитекторы, равно как и руководители города и области найдут силы убедить инвестора откорректировать проект этого района от превалирующего коммерческого интереса в сторону большей лояльности к интересам горожан, в сторону уважения градостроительной традиции столицы Урала», — подчеркнул ранее Пудов.