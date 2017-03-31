Начальник ГУ МВД по Воронежской области прокомментировал слухи об отставке

Начальник ГУ МВД по Воронежской области Александр Сысоев прокомментировал слухи о своей отставке на пресс-конференции в пятницу, 31 марта. Генерал-майор первым начал разговор с журналистами о своем возможном уходе и сообщил, что он «человек государственный, поэтому служить будет там, куда пошлют».

Слухи об отставке начальника ГУ МВД по Воронежской области появились в СМИ после того, как стало известно о ведомственной проверке в полиции.

— Высокие показатели работы воронежской полиции (региональное ведомство занимает восьмую строчку в стране по эффективности управлений МВД) вовсе не означает, что начальник ведомства пойдет на повышение. Повысить или понизить могут по разным причинам, — добавил Александр Сысоев.