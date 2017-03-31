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15:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Начальник ГУ МВД по Воронежской области прокомментировал слухи об отставке

Александр Сысоев сообщил, что «служить будет там, куда пошлют».

Начальник ГУ МВД по Воронежской области Александр Сысоев прокомментировал слухи о своей отставке на пресс-конференции в пятницу, 31 марта. Генерал-майор первым начал разговор с журналистами о своем возможном уходе и сообщил, что он «человек государственный, поэтому служить будет там, куда пошлют».

Слухи об отставке начальника ГУ МВД по Воронежской области появились в СМИ после того, как стало известно о ведомственной проверке в полиции.

— Высокие показатели работы воронежской полиции (региональное ведомство занимает восьмую строчку в стране по эффективности управлений МВД) вовсе не означает, что начальник ведомства пойдет на повышение. Повысить или понизить могут по разным причинам, — добавил Александр Сысоев.

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