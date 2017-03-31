Топилин раскритиковал увеличение отпуска за ненормированный рабочий день

Этот законопроект есть. Точно не помню, есть ли на него отрицательный или положительный отзыв правительства, — думаю, что он скорее отрицательный. Я сейчас не думаю, что нам нужно говорить, что у нас недостаточно отпусков. В трудовом законодательстве в этом плане все сбалансировано

Он напомнил, что в ТК РФ есть требования к оплате сверхурочных, есть также достаточное количество дополнительных отпусков.

По словам министра, следует идти по пути повышения производительности труда, но «ни в коем случае не сокращать и не увеличивать отпуска».

«Здесь мне кажется, в законодательстве достаточно сбалансированная конструкция. Эти инициативы должны быть слышны от работодателей и от профсоюзов, но ни работодатели, ни профсоюзы нам, насколько мне известно, инициатив по изменению отпусков не вносили. Здесь нужно слушать эти стороны, наверное, это не должно быть партийными инициативами», — сказал глава Минтруда.

С идеей увеличить от 3 до 15 дней отпуска для работников с ненормированным рабочим днем выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату.