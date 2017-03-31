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16:47 (мск), источник: Publika.md

Состоялись первые публичные дебаты о реформе избирательной системы

В парламенте завершились первые публичные дебаты о реформе избирательной системы. Перспективы перехода к прямым выборам обсуждали представители партий и общественных организаций. Дискуссии получились жаркими, хотя убежденность в необходимости перемен разделяли все.

Источник: Publika.md

Авторы проекта утверждают, что выборы по одномандатным округам обеспечат доступ граждан к системе принятие решений через избранного депутата.

«Изменение избирательной системы включает целый ряд преимуществ. И самое важное, это возможность напрямую выбирать депутата, которого избиратели знают, которому верят, и который живет в том же округе, от которого его избирают. Депутаты станут нести ответственность перед гражданами напрямую, их можно будет отозвать через местный референдум», — заявил депутат ДПМ Сергей Сырбу.

О реформировании избирательной системы в Молдове говорят не первый раз. Положения о переходе к смешанным или мажоритарным выборам содержаться в политических программах многих партий.

«Социал-демократическая партия выступает за прямые выборы по одномандатным округам во всех административно-территориальных единицах. Европейская партия в своей программе ратует за введение смешанной избирательной системы», — заявил глава управления Аппарата парламента Виктор Русу.

Как уверены представители гражданского общества, выборы по одномандатным округам позволят попасть в парламент людям, которые поистине преданы стране.

«Мы хотим, чтобы с принятием этого закона в парламент попали истиные патриоты этой страны. Когда будет кандидат от одномандатного округа, мы будем за него бороться, станем следить за источниками финансирования, чтобы не было подлогов, растрат и внешнего воздействия», — отметил глава Ассоциации «Доверие Родины» Геннадие Косован.

«Полностью поддерживаю идею выборов по одномандатным округам. Не исключаю, что изменение избирательной системы возможным реформирование политических институтов и партий. Проявится действительное отношение депутатов к гражданам, которые делегируют парламенту свою суверенную власть», — сказал политический аналитик Виктор Гурэу.

Преподаватель права Тео Кырнац убежден: только при мажоритарной системе у кандидатов есть возможность открыто бороться за голоса избирателей.

«Мне доводилось участвовать в выборах ректора университета. Я проиграл, но у меня были все основания убедиться, что преподаватели выбрали лучшего. Это означает, что у прямых выборов депутатов есть существенные преимущества. Она обеспечивает связь избирателей с тем, кого они делегируют в парламент. Я за лояльную конкуренцию, за меритократию и будущее Молдовы. Я поддерживаю систему выборов по одномандатным округам», — отметил преподаватель конституционного права Тео Кырнац.

Участники дебатов отметили необходимость учитывать при подготовке реформы ожидания граждан.

«Много говорилось, что идею изменения избирательной системы поддерживают граждане. В этой связи я вспомнил слова Уинстона Черчилля: Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем. Политик не должен принимать популярные решения, он должен принимать правильные решения», подчеркнул глава Центра юридических ресурсов Влад Грибинча.

Пока парламентские и внепарламентские партии обсуждали проект о реформе избирательной системы, несколько членов политформирования «Наша партия», которую возглавляет сбежавший от уголовного преследования Ренато Усатый, попытались устроить очередной скандал и организовали перед зданием парламента акцию протеста.

Проект перехода к мажоритарной системе передали для оценки Венецианской комиссии. Ее глава Джанни Букиккио заявил во время визита в Кишинев, что система выборов в нашей стране нуждается в улучшении, а Еврокомиссия за демократию через право готова оказать для этого Молдове всю возможную поддержку.

В ходе кампании по информированию граждан о преимуществах прямых выборов депутатов собрано более 530 тысяч подписей в поддержку мажоритарной избирательно системы.

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