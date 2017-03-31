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16:03 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в акциях 2 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурсы, призывающие граждан выйти на массовую акцию 2 апреля на Красной площади в Москве и в крупных городах России.

Источник: РИА "Новости"
Мы подтверждаем направление требования о принятии мер по ограничению доступа к распространяемым в сети Интернет материалам с призывами в участии в массовом (публичном) мероприятии в Москве и субъектах РФ 2 апреля.
Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры

Он отметил при этом, что «организатор публичного мероприятия не вправе проводить публичную акцию среди граждан без уведомления уполномоченных органов».

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Таких уведомлений не поступало, подчеркнули в надзорном ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка полиции «Интерфаксу» сообщили, что в мэрию Москвы не поступало заявок на проведение мероприятий в этот день.

«В связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля Главное управление МВД России по Москве отмечает, что в мэрию Москвы не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что столичная полиция предупреждает, что проведение такой акции не санкционировано. Более того, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают свое в ней участие, добавил сотрудник пресс-службы.

Комментарии
30
doc
Все деструктивные сайты, наносящие ущерб безопасности и стабильности государству должны быть закрыты. Это не только право, но и обязанность правительства. Революции и беспорядки никогда и нигде не решали проблемы с коррупцией, преступностью, несправедливостью. Наша страна в полной мере хлебнула этой "радости".
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А Б
Учитывая тот факт, что в сообщении не указаны даже инициаторы проведения такой акции, информация о которой отсутствует в самых различных СМИ, это самое сообщение носит явно провокационный и подстрекательский характер.
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максим !!!
вся демократия рождалась в революциях !А кто решал проблемы с коррупцией сами коррупционеры что ли ?путинская пропаганда как бы не старалась но гнилую и лживую суть режима так и не заретушировала - пока народ не станет народом Россию будут нещадно грабить
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