Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в акциях 2 апреля

Мы подтверждаем направление требования о принятии мер по ограничению доступа к распространяемым в сети Интернет материалам с призывами в участии в массовом (публичном) мероприятии в Москве и субъектах РФ 2 апреля.

Он отметил при этом, что «организатор публичного мероприятия не вправе проводить публичную акцию среди граждан без уведомления уполномоченных органов».

Таких уведомлений не поступало, подчеркнули в надзорном ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка полиции «Интерфаксу» сообщили, что в мэрию Москвы не поступало заявок на проведение мероприятий в этот день.

«В связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля Главное управление МВД России по Москве отмечает, что в мэрию Москвы не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день», — сказал сотрудник пресс-службы.