Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в акциях 2 апреля
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать
Мы подтверждаем направление требования о принятии мер по ограничению доступа к распространяемым в сети Интернет материалам с призывами в участии в массовом (публичном) мероприятии в Москве и субъектах РФ 2 апреля.
Он отметил при этом, что «организатор публичного мероприятия не вправе проводить публичную акцию среди граждан без уведомления уполномоченных органов».
Таких уведомлений не поступало, подчеркнули в надзорном ведомстве.
В свою очередь, в
«В связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля Главное управление МВД России по Москве отмечает, что в мэрию Москвы не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день», — сказал сотрудник
Он отметил, что столичная полиция предупреждает, что проведение такой акции не санкционировано. Более того, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают свое в ней участие, добавил сотрудник