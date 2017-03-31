Чего Россия ожидает от Молдовы в приднестровском вопросе

«Это стало бы ярким примером создания реального доверия между берегами Днестра», — отметил Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, комментирую доклад главы Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Майкла Скэнлана.
По словам российского дипломата, представляемая им страна в качестве страны-гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию заинтересована в продвижении диалога между Кишиневом и Тирасполем, направленного на достижение жизнеспособных решений при содействии международных посредников в формате «5+2».
«Убеждены, что основой будущей формулы может стать только продуманный и взвешенный компромисс, выработанный самими конфликтующими сторонами», — сказал Лукашевич.
По его словам, на сегодняшний день нет серьезных оснований утверждать о качественных изменениях в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.
Лукашевич подчеркнул, что Россия удовлетворена недавними шагами приднестровской стороны.
«Лидер Приднестровья объявил о том, что в качестве жеста доброй воли производство уголовных дел в отношении 10 молдавских чиновников прекращено. Приднестровцы решают вопросы о школах с преподаванием на румынском языке, дубоссарских фермерах (доступа к участкам за трассой Рыбница-Тирасполь — Прим ред.). Ожидаем адекватного ответа от Кишинева», — сказал представитель России при ОБСЕ.