Песков: Отношения России и США хуже, чем во времена «холодной войны»

«Новая холодная война? Возможно, даже хуже», — сказал Песков, отвечая на вопрос не оказались ли США и Россия в состоянии «холодной войны».

Он пояснил, что под недружественными действиями Вашингтона он, в частности, имеет в виду высылку российских дипломатов и меры против собственности РФ в США, принятые при предыдущей администрации США.

При этом он назвал конфискацию российской собственности в США, подпадавшую под условия дипломатической неприкосновенности, «захватом», невиданным в международной дипломатической практике в течение «многих десятилетий» и идущим вразрез с международным правом.

В конце декабря 2016 г. произошло самое массовое со времен холодной войны одномоментное выдворение из США российских дипломатов: в ответ на якобы имевшее место вмешательство Москвы в президентскую избирательную кампанию персонами нон грата были объявлены 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке.

Однако Кремль от зеркального ответа отказался: Москва не поддастся на провокацию, которая наносит ущерб не только двусторонним отношениям, но и глобальной безопасности с учетом роли России и США, объяснил президент Владимир Путин.