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16:01 (мск), источник: Ведомости

Песков: Отношения России и США хуже, чем во времена «холодной войны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире программы Good Morning America, что российско-американские отношения в настоящее время хуже, чем в период «холодной войны».

Источник: Reuters
«Новая холодная война? Возможно, даже хуже», — сказал Песков, отвечая на вопрос не оказались ли США и Россия в состоянии «холодной войны».

Он пояснил, что под недружественными действиями Вашингтона он, в частности, имеет в виду высылку российских дипломатов и меры против собственности РФ в США, принятые при предыдущей администрации США.

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При этом он назвал конфискацию российской собственности в США, подпадавшую под условия дипломатической неприкосновенности, «захватом», невиданным в международной дипломатической практике в течение «многих десятилетий» и идущим вразрез с международным правом.

В конце декабря 2016 г. произошло самое массовое со времен холодной войны одномоментное выдворение из США российских дипломатов: в ответ на якобы имевшее место вмешательство Москвы в президентскую избирательную кампанию персонами нон грата были объявлены 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке.

Однако Кремль от зеркального ответа отказался: Москва не поддастся на провокацию, которая наносит ущерб не только двусторонним отношениям, но и глобальной безопасности с учетом роли России и США, объяснил президент Владимир Путин.

Комментарии
16
А Б
Песков прав. Отношения между США и РФ весьма напряжены и дружественными названы никак быть не могут. Что же касается причин этого, то они прямо противоположны тем, которые назвал Песков. Причинами на самом деле являются агрессивные действия РФ, выразившиеся в аннексии Крыма, а также вмешательство во внутренние дела Украины. Имеет значение также усиление военного присутствия РФ в регионе Ближнего Востока и непрекращающееся бряцание оружием по поводу и без оного, что является причиной усиления военной напряжённости.
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Злой зулус
Чтобы тебя воспринимала как равного, надо иметь сытый довольный народ и мощную экономику (хотя бы оставшуюся после СССР), а не врать и воровать.
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Злой зулус
Сейчас кое кто перед Трампом будет собачонкой ерзать, прости хозяин.
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