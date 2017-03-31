Кандидатов в мэры Омска обязали пройти психиатра и нарколога
Во вторник, 4 апреля, конкурсная комиссия завершает прием заявок от желающих стать мэром города Омска.
Во вторник, 4 апреля, конкурсная комиссия завершает прием заявок от желающих стать мэром города Омска.
Для регистрации в качестве кандидата в градоначальники соискателям на вакантный пост необходимо предоставить заранее оговоренные документы. В частности, план развития города Омска, справку об отсутствии судимости и медицинскую справку. В последней должны фигурировать заключения от психиатра, нарколога, хирурга, окулиста и терапевта.
В настоящий момент документы предоставили 6 человек: депутат Заксобрания Игорь Антропенко, комендант вахтового городка космодрома «Восточный» Игорь Бруй, сотрудник регионального УФСИН Игорь Козловский,
Что интересно, свою заявку Жарков не сопроводил планом развития города Омска, справкой об отсутствии судимости и медицинской справкой.