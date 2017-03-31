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16:16 (мск), источник: СуперОмск

Кандидатов в мэры Омска обязали пройти психиатра и нарколога

Во вторник, 4 апреля, конкурсная комиссия завершает прием заявок от желающих стать мэром города Омска.

Для регистрации в качестве кандидата в градоначальники соискателям на вакантный пост необходимо предоставить заранее оговоренные документы. В частности, план развития города Омска, справку об отсутствии судимости и медицинскую справку. В последней должны фигурировать заключения от психиатра, нарколога, хирурга, окулиста и терапевта.

В настоящий момент документы предоставили 6 человек: депутат Заксобрания Игорь Антропенко, комендант вахтового городка космодрома «Восточный» Игорь Бруй, сотрудник регионального УФСИН Игорь Козловский, экс-депутат Заксобрания Виктор Жарков (КПРФ) и еще два человека, решившие пока не разглашать свои имена.

Что интересно, свою заявку Жарков не сопроводил планом развития города Омска, справкой об отсутствии судимости и медицинской справкой.

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