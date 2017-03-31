Максим Решетников будет участвовать в выборах на пост губернатора Прикамья. Об этом он сообщил 31 марта на заседании политсовета «Единой России» Пермского края.

«Я планирую избраться на пост губернатора края, хочу работать в крае в ближайшие годы, хочу оставить свой след в истории края. Моя предвыборная программа — программа реальных действий, рабочий инструмент для развития Пермского края на ближайшие годы», — сказал глава Пермского края.

Политсовет партии выдвинул для участия в предварительном голосовании по выборам губернатора двух кандидатов: Максима Решетникова и депутата Законодательного Собрания Сергея Клепцина. Члены политсовета проголосовали за предложенных кандидатов.

Итоговое голосование по определению кандидата от партии на выборы губернатора пройдёт в июне. Сейчас кандидаты на праймериз будут встречаться с секретарями первичных и местных отделений партии.

Напомним, жители Прикамья выберут нового главу региона в сентябре 2017 года.