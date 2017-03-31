В Одесский порт вошёл французский фрегат из фильма о Бонде

Корабль принимал участие в съёмках бондианы. Его можно увидеть в фильме «Джеймс Бонд. Агент 007: Золотой глаз» 1995 года с Пирсом Броснаном в главной роли.

Известно, что французы собирались построить десять фрегатов такого типа, но позже серию сократили до пяти кораблей. Фрегаты типа La Fayette имеют на вооружении восемь противокорабельных ракет Exocet MM40 block III (дальность 180 км) и один ЗРК Crotale CN2. Они предназначены для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

Длина La Fayette — 125 метров, ширина — 15,4, осадка — 4,8 метра, полное водоизмещение — 3 тыс. 600 т. Скорость — 25 узлов, дальность плавания — 7000 морских миль на 15 узлах. Экипаж фрегата — 164 человека. На борту корабля есть вертолёт.

Ранее берега Украины посетил британский эсминец HMS Diamond. Тогда американские СМИ писали, что Лондону не напугать Москву одним кораблём, каким бы он ни был, пишет Лайф.Ru.