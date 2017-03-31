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17:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дмитрия Ендовицкого переизбрали на пост главы совета ректоров Воронежской области

За ректора ВГУ проголосовали единогласно.

Дмитрия Ендовицкого единогласно переизбрали на должность председателя совета ректоров вузов Воронежской области, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе воронежского госуниверситета в пятницу, 31 марта. Ректор ВГУ возглавит совет на ближайшие три года. В первый срок Дмитрий Ендовицкий занимал пост главы совета пять лет.

Решение приняли на очередном заседании совета. В пресс-службе ВГУ не смогли оперативно прокомментировать, почему срок полномочий сократили на два года.

Также члены совета обновили состав правления. В него вошли Дмитрий Ендовицкий, ректор Воронежского медуниверситета имени Бурденко Игорь Есауленко, начальник Военно-воздушной академии генерал-лейтенант Геннадий Зибров, руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, ректор Воронежского госуниверситета инженерных технологий Евгений Чертов, ректор Воронежского государственного аграрного университета Николай Бухтояров и руководитель местного Международного института компьютерных технологий Анатолий Шиянов.

Справка РИА «Воронеж»

Совет ректоров вузов Воронежской области — общественное объединение и одновременно отделение Союза ректоров России. Был создан в 1992 года. В совет входят 39 человек — ректоры государственных и негосударственных вузов, а также представители религиозного высшего образования, органов власти и общественных организаций.

Совет ректоров области занимается поддержкой вузов и филиалов, укреплением и развитием взаимодействия и сотрудничества вузов, качеством образования.

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