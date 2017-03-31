Дмитрия Ендовицкого переизбрали на пост главы совета ректоров Воронежской области

Дмитрия Ендовицкого единогласно переизбрали на должность председателя совета ректоров вузов Воронежской области, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе воронежского госуниверситета в пятницу, 31 марта. Ректор ВГУ возглавит совет на ближайшие три года. В первый срок Дмитрий Ендовицкий занимал пост главы совета пять лет.

Решение приняли на очередном заседании совета. В пресс-службе ВГУ не смогли оперативно прокомментировать, почему срок полномочий сократили на два года.

Также члены совета обновили состав правления. В него вошли Дмитрий Ендовицкий, ректор Воронежского медуниверситета имени Бурденко Игорь Есауленко, начальник Военно-воздушной академии генерал-лейтенант Геннадий Зибров, руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, ректор Воронежского госуниверситета инженерных технологий Евгений Чертов, ректор Воронежского государственного аграрного университета Николай Бухтояров и руководитель местного Международного института компьютерных технологий Анатолий Шиянов.

Справка РИА «Воронеж»

Совет ректоров вузов Воронежской области — общественное объединение и одновременно отделение Союза ректоров России. Был создан в 1992 года. В совет входят 39 человек — ректоры государственных и негосударственных вузов, а также представители религиозного высшего образования, органов власти и общественных организаций.

Совет ректоров области занимается поддержкой вузов и филиалов, укреплением и развитием взаимодействия и сотрудничества вузов, качеством образования.