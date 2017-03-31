Дмитрия Ендовицкого переизбрали на пост главы совета ректоров Воронежской области
За ректора ВГУ проголосовали единогласно.
За ректора ВГУ проголосовали единогласно.
Дмитрия Ендовицкого единогласно переизбрали на должность председателя совета ректоров вузов Воронежской области, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Решение приняли на очередном заседании совета. В
Также члены совета обновили состав правления. В него вошли Дмитрий Ендовицкий, ректор Воронежского медуниверситета имени Бурденко Игорь Есауленко, начальник
Справка РИА «Воронеж»
Совет ректоров вузов Воронежской области — общественное объединение и одновременно отделение Союза ректоров России. Был создан в 1992 года. В совет входят 39 человек — ректоры государственных и негосударственных вузов, а также представители религиозного высшего образования, органов власти и общественных организаций.
Совет ректоров области занимается поддержкой вузов и филиалов, укреплением и развитием взаимодействия и сотрудничества вузов, качеством образования.