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17:38 (мск), источник: Городской репортер

Министром транспорта Ростовской области стал Андрей Иванов

Андрей Иванов назначен на должность министра транспорта Ростовской области. Соответствующий указ подписал 31 марта губернатор региона Василий Голубев.

Напомним, с 2015 года до марта 2017 года Андрей Иванов занимал пост главы администрации Волгодонска. Он не стал подавать документы на новый конкурс. До этого Андрей Иванов почти 10 лет работал на различных должностях в департаменте потребительского рынка Ростовской области, а с 2010 по 2015 годы возглавлял департамент.

Андрею Иванову 45 лет, у него два высших образования. В 1993 году он окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники по специальности «Радиосвязь», а в 2008 году — Южный федеральный университет по специальности «Менеджмент организации».

Ранее министром транспорта Ростовской области был Виталий Кушнарев, который сейчас является главой администрации Ростова.

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