Крымская делегация посетила Италию с официальным визитом

Делегация посетила города северной Италии с 23 по 29 марта. Визит был ответным — итальянские депутаты и бизнесмены побывали в Крыму в октябре прошлого года.

Крымская делегация встретилась с президентом регионального парламента Венето Роберто Чамбетти, а также посетила ряд винодельческих областей Вероны, отдел сельского хозяйства в Университете Болоньи и мидийные фермерства в Горо.

Поездка проходила в рамках подготовки к третьему Ялтинскому международному экономическому форуму с целью поиска точек соприкосновения с представителями Италии.

«В рамках поездки нами были проведены продуктивные встречи, беседы с выездом на место с представителями ряда промышленных производств и предприятий», — приводит пресс-служба слова Ростенко.

По его словам, итальянские бизнесмены заинтересовались в реализации совместных или собственных инвестиционных проектов на территории республики, прежде всего в Ялтинском регионе.

«Это касается области машиностроения, виноделия, выращивания винограда, производства и переработки моллюсков и многого другого», — сказал Ростенко.