Крымская делегация посетила Италию с официальным визитом
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымская делегация во главе с мэром Ялты Андреем Ростенко посетила Италию с официальным визитом, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымская делегация во главе с мэром Ялты Андреем Ростенко посетила Италию с официальным визитом, сообщает
Делегация посетила города северной Италии с 23 по 29 марта. Визит был ответным — итальянские депутаты и бизнесмены побывали в Крыму в октябре прошлого года.
Крымская делегация встретилась с президентом регионального парламента Венето Роберто Чамбетти, а также посетила ряд винодельческих областей Вероны, отдел сельского хозяйства в Университете Болоньи и мидийные фермерства в Горо.
Поездка проходила в рамках подготовки к третьему Ялтинскому международному экономическому форуму с целью поиска точек соприкосновения с представителями Италии.
«В рамках поездки нами были проведены продуктивные встречи, беседы с выездом на место с представителями ряда промышленных производств и предприятий», — приводит
По его словам, итальянские бизнесмены заинтересовались в реализации совместных или собственных инвестиционных проектов на территории республики, прежде всего в Ялтинском регионе.
«Это касается области машиностроения, виноделия, выращивания винограда, производства и переработки моллюсков и многого другого», — сказал Ростенко.