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21:32 (мск), источник: ТАСС

Тиллерсон: США оставят в силе санкции против РФ до выполнения минских соглашений

Госсекретарь США подчеркнул, что санкции, введенные после воссоединения России с Крымом, останутся силе до тех пор, пока контроль над полуостровом не вернется к Украине.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты оставят в силе санкции против России, введенные в связи с конфликтом на Украине, до тех пор, пока Москва не выполнит условия минских соглашений.

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Об этом заявил в пятницу государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который принимает участие во встрече глав МИД НАТО в Брюсселе.

«Мы будем по-прежнему требовать от России выполнения ее обязательств, взятых в соответствии с минскими соглашениями, — цитирует Тиллерсона агентство Bloomberg. — Санкции Соединенных Штатов будут сохраняться до тех пор, пока Россия не изменит свои действия, которые стали их причиной».

Госсекретарь США также заявил, что санкции США, введенные против России после ее воссоединения с Крымом, «останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».

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