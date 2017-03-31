Песков признал, что «последний удар» Обамы оказался болезненным, отношения РФ и США хуже «холодной войны»
В Кремле заявили, что отношения между Россией и США сейчас, возможно, хуже, чем во времена «холодной войны».
В Кремле заявили, что отношения между Россией и США сейчас, возможно, хуже, чем во времена «холодной войны».
Об этом в интервью на телепрограмме ABC «Good Morning America» заявил
Песков также заявил, что обвинения о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года являются «фейковыми новостями» и «клеветой».
«Нет никаких доказательств», — сказал он.
Песков подчеркнул, что санкции, введенные против России в конце декабря еще тогда президентом США Бараком Обамой, у которого заканчивался срок, в ответ на вмешательство в выборы являются одной из причин того, что отношения между двумя странами «может быть хуже», чем во времена «холодной войны».
«Я думаю, что если двое президентов встретятся друг с другом, если они обменяются мнениями и если они решат, что хотят восстановить диалог, то появится шанс, чтобы наши двусторонние отношения стали лучше», — сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что готов принять участие в форуме Арктического совета в Финляндии и встретиться там с президентом США Дональдом Трампом, если такое мероприятие будет подготовлено.