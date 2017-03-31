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18:35 (мск), источник: УНИАН

Песков признал, что «последний удар» Обамы оказался болезненным, отношения РФ и США хуже «холодной войны»

В Кремле заявили, что отношения между Россией и США сейчас, возможно, хуже, чем во времена «холодной войны».

Источник: УНИАН

Об этом в интервью на телепрограмме ABC «Good Morning America» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «ЕвроПравда».

Песков также заявил, что обвинения о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года являются «фейковыми новостями» и «клеветой».

«Нет никаких доказательств», — сказал он.

Песков подчеркнул, что санкции, введенные против России в конце декабря еще тогда президентом США Бараком Обамой, у которого заканчивался срок, в ответ на вмешательство в выборы являются одной из причин того, что отношения между двумя странами «может быть хуже», чем во времена «холодной войны».

Пресс-секретарь Кремля также заявил, что плохие отношения можно было бы улучшить.

«Я думаю, что если двое президентов встретятся друг с другом, если они обменяются мнениями и если они решат, что хотят восстановить диалог, то появится шанс, чтобы наши двусторонние отношения стали лучше», — сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что готов принять участие в форуме Арктического совета в Финляндии и встретиться там с президентом США Дональдом Трампом, если такое мероприятие будет подготовлено.

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