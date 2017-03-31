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20:39 (мск), источник: ТАСС

СБУ подтвердила запрет на въезд на Украину Артемию Лебедеву

Это сделано для «обеспечения безопасности» страны, сообщают СМИ.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что российскому дизайнеру Артемию Лебедеву запрещен въезд в страну.

Об этом говорится в официальном ответе спецслужбы на запрос журналистов украинского издания «Апостроф».

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«В интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда на Украину указанному вами в запросе гражданину РФ (Артемию Лебедеву — прим. ТАСС) в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности», — говорится в документе.

Запрос издания был связан с распространившейся ранее в социальных сетях информацией о существовании такого запрета.

Артемий Лебедев — российский дизайнер, в 1995 году он основал «Студию Артемия Лебедева». Основные направления ее работы — промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации.

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