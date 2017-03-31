Николай Меркушкин: «Нашей молодежи созданы все перспективы для развития»

«В первую очередь это был молодежный форум, — подчеркнул руководитель области. — Мы знаем, что сейчас деструктивными силами предпринимаются попытки привлечь молодежь на свою сторону. Но молодые люди понимают: в сегодняшней стране для них созданы все перспективы для развития».

Глава региона отметил, что в России 70% студентов получают образование за счет государства. При этом в Китае более 90% студентов вынуждены оплачивать учебу.

«На форуме обсуждался ряд важнейших вопросов среднего и высшего образования, — сообщил Николай Меркушкин. — Мы говорили о масштабном строительстве новых детских садиков и школ в Самарской области. Это современные объекты, которые соответствуют мировому уровню. Активно развивается и сфера высшего образования».

При этом, по словам губернатора, в образовании есть немало проблем, которые необходимо решить. «Очень важно, чтобы, решая стоящие перед нами задачи, молодые люди были настроены созидательно, — сказал руководитель области. — И те, кто выступали на форуме, выходили за трибуну, стройотрядовцы, они подчеркивали, что занимаются делом, видят свое место в сегодняшней жизни. Они не понимают, зачем им выходить куда-либо и поддерживать абсолютно непонятные для них лозунги, расшатывать страну».

Глава региона выразил уверенность, что гражданский форум «Экстремизму — нет» стал очень полезным для студенчества.