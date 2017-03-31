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18:27 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Нашей молодежи созданы все перспективы для развития»

В четверг, 30 марта, в Самаре состоялся форум общественности Самарской области «Экстремизму — нет!». В мероприятии приняли участие 2,5 тысячи человек, в основном — представители молодежи, студенчества. Об этом в интервью ведущим телеканалам региона сообщил губернатор Николай Меркушкин.

«В первую очередь это был молодежный форум, — подчеркнул руководитель области. — Мы знаем, что сейчас деструктивными силами предпринимаются попытки привлечь молодежь на свою сторону. Но молодые люди понимают: в сегодняшней стране для них созданы все перспективы для развития».

Глава региона отметил, что в России 70% студентов получают образование за счет государства. При этом в Китае более 90% студентов вынуждены оплачивать учебу.

«На форуме обсуждался ряд важнейших вопросов среднего и высшего образования, — сообщил Николай Меркушкин. — Мы говорили о масштабном строительстве новых детских садиков и школ в Самарской области. Это современные объекты, которые соответствуют мировому уровню. Активно развивается и сфера высшего образования».

При этом, по словам губернатора, в образовании есть немало проблем, которые необходимо решить. «Очень важно, чтобы, решая стоящие перед нами задачи, молодые люди были настроены созидательно, — сказал руководитель области. — И те, кто выступали на форуме, выходили за трибуну, стройотрядовцы, они подчеркивали, что занимаются делом, видят свое место в сегодняшней жизни. Они не понимают, зачем им выходить куда-либо и поддерживать абсолютно непонятные для них лозунги, расшатывать страну».

Глава региона выразил уверенность, что гражданский форум «Экстремизму — нет» стал очень полезным для студенчества.

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