Торговцы c Центрального рынка провели протест перед парламентом

Они требовали отменить Закон № 281 и вернуть им возможность работать на основе патента, сообщает NOI.md.

Торговцы собрались перед зданием парламента, чтобы потребовать отмены Закона № 281 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты и выразить своежелание работать дома, на Родине.

Они скандировали «Мы хотим справедливости!», «Мы хотим быть услышанными!» «Даешь отмену закона № 281!», «Мы хотим работать в нашей стране!», «Мы хотим патент!», «Мы не сдадимся!».

Напоминаем, что предпринимательская деятельность на основе патента может быть продлена до 31 декабря 2018 года. Первоначально законодательство предусматривало прекращение деятельности на основе патентов до начала этого года. Предпринимателям предлагалось поменять правовую форму деятельности на индивидуальное предприятие, работать с кассовым аппаратом и вести бухучет.

Согласно законопроекту, в ближайшие два года ежемесячная стоимость патента для розничной торговли с лотков увеличится с 360 до 540 леев для Кишинева и Бельц и со 180 до 300 леев для других городов. Стоимость патентов на торговлю пищевыми продуктами увеличится до 700 леев в муниципиях, а также до 500 леев в других городах республики. В настоящее время эта сумма составляет 540 и, соответственно, 360 леев.