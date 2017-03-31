Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Американский посол ответил на предложение вернуть Аляску России
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
10 забавных видео с детьми, ставшими звездами Интернета
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Мощный взрыв в США: СМИ о подробностях
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Минус 20 килограммов: Ирина Муравьева сбрасывает вес - СМИ
Зейналова была в отчаянии из-за дочери с аутизмом
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
12Ливни затопили Перу
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
18:28 (мск), источник: Noi.md

Торговцы c Центрального рынка провели протест перед парламентом

Десятки торговцев с Центрального рынка провели сегодня акцию протеста перед парламентом.

Источник: Noi.md

Они требовали отменить Закон № 281 и вернуть им возможность работать на основе патента, сообщает NOI.md.

Торговцы собрались перед зданием парламента, чтобы потребовать отмены Закона № 281 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты и выразить своежелание работать дома, на Родине.

Они скандировали «Мы хотим справедливости!», «Мы хотим быть услышанными!» «Даешь отмену закона № 281!», «Мы хотим работать в нашей стране!», «Мы хотим патент!», «Мы не сдадимся!».

Напоминаем, что предпринимательская деятельность на основе патента может быть продлена до 31 декабря 2018 года. Первоначально законодательство предусматривало прекращение деятельности на основе патентов до начала этого года. Предпринимателям предлагалось поменять правовую форму деятельности на индивидуальное предприятие, работать с кассовым аппаратом и вести бухучет.

Согласно законопроекту, в ближайшие два года ежемесячная стоимость патента для розничной торговли с лотков увеличится с 360 до 540 леев для Кишинева и Бельц и со 180 до 300 леев для других городов. Стоимость патентов на торговлю пищевыми продуктами увеличится до 700 леев в муниципиях, а также до 500 леев в других городах республики. В настоящее время эта сумма составляет 540 и, соответственно, 360 леев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Песков: Отношения РФ и США хуже, чем во времена «холодной войны»
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
ФАС не поддержала идею об ограничении работы гипермаркетов
Киев отказался пойти на уступки Самойловой
Опубликованы ранее неизвестные фото с места теракта 11 сентября
Первым пилотом корабля «Федерация» станет робот Федор
Генпрокуратура требует заблокировать сайты об акции 2 апреля
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь