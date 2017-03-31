Дизайнеру из России Артемию Лебедеву запретили въезд в Украину

Как сообщает СБУ, въезд известному российскому блогеру запрещен в связи с деятельностью, которая может нести угрозу национальным интересам в сфере информационной безопасности.

«Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину РФ в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности», — говорится в ответе на запрос издания.

Сообщалось, что скандальный блогер Артемий Лебедев посещал Донецк. Ранее Лебедев был также и в Крыму.