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18:51 (мск), источник: 112.ua

Дизайнеру из России Артемию Лебедеву запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства российскому дизайнеру, блогеру Артемию Лебедеву. Об этом пишет издание «Апостроф» со ссылкой на собственный запрос в СБУ.

Источник: 112.ua

Как сообщает СБУ, въезд известному российскому блогеру запрещен в связи с деятельностью, которая может нести угрозу национальным интересам в сфере информационной безопасности.

«Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину РФ в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности», — говорится в ответе на запрос издания.

Сообщалось, что скандальный блогер Артемий Лебедев посещал Донецк. Ранее Лебедев был также и в Крыму.

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