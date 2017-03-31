Климкин: Украина не пойдет на уступки Самойловой

«Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах», — сказал Климкин, отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли позволить Самойловой участвовать в Евровидении в связи с возможным бойкотом конкурса другими странами.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине «не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно» при принятии решения.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, «неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения».

В EBU в этой связи пояснили, что предложение выступления по спутниковой связи является «запасным вариантом».