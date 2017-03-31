Максим Решетников: благоустройство края должно проходить под контролем жителей

В мероприятии приняли участие представители краевой власти, ОНФ и городской администрации.

— Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в крае — комплексная и стратегическая задача. Мы создаем комфортные условия для прикамцев, уже заручились серьезным финансовым ресурсом — из всех уровней бюджета на эти цели направляем свыше 820 млн рублей. Поэтому сейчас основная задача — согласование проектов, контроль за учетом мнений самих прикамцев. И рассчитываю, что в этом нам помогут общественные организации, — подчеркнул глава Прикамья.

Работа по реализации проекта в Прикамье уже ведется, к ней успешно подключились муниципальные образования. В начале марта все муниципалитеты-участники программы в этом году опубликовали для общественного обсуждения проекты программ благоустройства своих территорий. Сейчас в муниципалитетах идут общественные обсуждения — принять в них участие могут жители края, а также представители общественных организаций. До 15 апреля краевое министерство строительства и ЖКХ планирует подписать со всеми муниципалитетами соглашения о финансировании реализации указанных программ.

В проекте участвуют 47 поселений из 38 муниципальных образований края. В соответствии с разработанными проектами программ только в 2017 году планируется благоустроить свыше 800 дворов и 60 общественных зон. Сейчас разрабатывается сайт, где будет представлена интерактивная карта территорий с подробным перечнем работ, отражающее текущее состояние каждого объекта. Глава региона дал поручение проработать механизм обратной связи с жителями, благодаря которому чиновники должны будут максимально оперативно реагировать на предложения.

В 2018—2022 годах перечень территорий планируется расширить: в проекте будут участвовать все муниципальные образования с численностью населения более 1 000 человек. Глава региона подчеркнул, что необходимо привлечь общественность: организовать сбор предложений с жителей. По предварительным расчетам количество дворов, которые будут благоустроены, достигнет 5,5 тысяч.

На заседании комиссии также обсудили проекты обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). На реализацию направления предусмотрено 22 млн рублей.

Максим Решетников добавил, что межведомственная комиссия будет собираться раз в месяц. Это позволит контролировать реализацию проекта и вовремя реагировать на вопросы, которые могут появиться в ходе работы.