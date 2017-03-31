США ввели санкции против 11 граждан КНДР
ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. США внесли в список санкций 11 граждан КНДР, в том числе троих проживающих в Москве, и одну северокорейскую компанию, сообщается в документах Минфина США в пятницу.
ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. США внесли в список санкций 11 граждан КНДР, в том числе троих проживающих в Москве, и одну северокорейскую компанию, сообщается в документах Минфина США в пятницу.
Среди лиц, попавших под санкции и проживающих в Москве, — сотрудники
Остальные — представители северокорейских внешнеторговых организаций в Китае, во Вьетнаме и на Кубе.
«Сегодняшние санкции нацелены на разрушение сетей и методов, которые правительство Северной Кореи использует, чтобы финансировать его незаконную ядерную баллистическую программу», — приводятся в сообщении ведомства слова министра финансов США Стивена Мнучина.