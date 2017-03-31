США ввели санкции против 11 граждан КНДР

В КНДР прокомментировали планы США ввести против страны новые санкции

Среди лиц, попавших под санкции и проживающих в Москве, — сотрудники северо-корейских представительств банков Ilsim International Bank — Чое Чу Джонг (Chot, Chun Yong), Ким Нам Унг (Kim, Nam Ung) и представитель Foreign Trade Bank — Хан Джанг Су (Han, Jang Su).

Остальные — представители северокорейских внешнеторговых организаций в Китае, во Вьетнаме и на Кубе.

«Сегодняшние санкции нацелены на разрушение сетей и методов, которые правительство Северной Кореи использует, чтобы финансировать его незаконную ядерную баллистическую программу», — приводятся в сообщении ведомства слова министра финансов США Стивена Мнучина.