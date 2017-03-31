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20:19 (мск), источник: РИА Новости

США ввели санкции против 11 граждан КНДР

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. США внесли в список санкций 11 граждан КНДР, в том числе троих проживающих в Москве, и одну северокорейскую компанию, сообщается в документах Минфина США в пятницу.

Источник: AP 2017
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Среди лиц, попавших под санкции и проживающих в Москве, — сотрудники северо-корейских представительств банков Ilsim International Bank — Чое Чу Джонг (Chot, Chun Yong), Ким Нам Унг (Kim, Nam Ung) и представитель Foreign Trade Bank — Хан Джанг Су (Han, Jang Su).

Остальные — представители северокорейских внешнеторговых организаций в Китае, во Вьетнаме и на Кубе.

«Сегодняшние санкции нацелены на разрушение сетей и методов, которые правительство Северной Кореи использует, чтобы финансировать его незаконную ядерную баллистическую программу», — приводятся в сообщении ведомства слова министра финансов США Стивена Мнучина.

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