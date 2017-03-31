МИД ответил на высказывания Тиллерсона после заседания Совета Россия-НАТО

Ранее Тиллерсон, неожиданно выступивший перед журналистами накануне встречи глав МИД стран-членов НАТО, заявил, что альянс намерен на этой встрече обсудить действия, которые НАТО предпринимает в ответ на «агрессию России».

«31 марта в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел. Созвали его досрочно, чтобы подстроиться под “загруженный график” Госсекретаря США Р. Тиллерсона. Заокеанского гостя ждали для того, чтобы совместно подтвердить прочность трансатлантической сцепки, по поводу которой с приходом новой американской администрации кое у кого возникли сомнения», — сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что объединяющим мотивом глав МИД стран НАТО, как следует из их комментариев, является «миф о «российской угрозе», клевета о «российской агрессии» и бесконечные заклинания о необходимости ей «коллективно противостоять».