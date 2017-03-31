МИД ответил на высказывания Тиллерсона после заседания Совета Россия-НАТО
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о «российской агрессии» вызывают недоумение, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о «российской агрессии» вызывают недоумение, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Ранее Тиллерсон, неожиданно выступивший перед журналистами накануне встречи глав МИД
«31 марта в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел. Созвали его досрочно, чтобы подстроиться под “загруженный график” Госсекретаря США Р. Тиллерсона. Заокеанского гостя ждали для того, чтобы совместно подтвердить прочность трансатлантической сцепки, по поводу которой с приходом новой американской администрации кое у кого возникли сомнения», — сообщили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что объединяющим мотивом глав МИД стран НАТО, как следует из их комментариев, является «миф о «российской угрозе», клевета о «российской агрессии» и бесконечные заклинания о необходимости ей «коллективно противостоять».
«Вызвали недоумение соответствующие высказывания Госсекретаря США Р. Тиллерсона. С сожалением констатируем, что подобного рода оценки были озвучены на следующий день после заседания Совета