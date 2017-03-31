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31 марта, источник: Интерфакс

Сенат США выступил против иммунитета от уголовных преследований экс-советнику президента

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Комитет по разведке Сената США на данном этапе выступает против предоставления иммунитета от уголовных преследований бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну, сообщили в пятницу американские СМИ.

Источник: AP 2017

По информации телеканала NBC, в комитете пояснили, что в настоящее время выступают против предоставления подобного иммунитета в обмен на согласие Флинна ответить на вопросы по поводу контактов предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ.

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Ранее на этой неделе глава комитета Ричард Берр сообщил, что в ходе расследования были направлены запросы 20 лицам, которые могут иметь отношение к этому делу. При этом 15 из них, вероятно, будут допрошены в ближайшие дни.

Флинн был вынужден покинуть пост советника по национальной безопасности в администрации Трампа после волны критики в свой адрес в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом Сергеем Кисляком обсуждал вопрос о санкциях против Москвы.

Комментарии
2
Дроба
кто? флинн наш.
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Валерий Растунцев
Засцалии=!!!!
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