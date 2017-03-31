Сенат США выступил против иммунитета от уголовных преследований экс-советнику президента

По информации телеканала NBC, в комитете пояснили, что в настоящее время выступают против предоставления подобного иммунитета в обмен на согласие Флинна ответить на вопросы по поводу контактов предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ.

При этом в комитете не исключают, что в дальнейшем могут изменить позицию по этому вопросу

При этом в комитете не исключают, что в дальнейшем могут изменить позицию по этому вопросу

Ранее на этой неделе глава комитета Ричард Берр сообщил, что в ходе расследования были направлены запросы 20 лицам, которые могут иметь отношение к этому делу. При этом 15 из них, вероятно, будут допрошены в ближайшие дни.

Флинн был вынужден покинуть пост советника по национальной безопасности в администрации Трампа после волны критики в свой адрес в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом Сергеем Кисляком обсуждал вопрос о санкциях против Москвы.