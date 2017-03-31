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23:09 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко заявил, что надеется на «план Маршалла» для Украины

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Украины ждет, когда Европа представит стране долговременный план помощи. Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

Источник: РИА Новости

«С нетерпением ожидаю дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания “плана Маршалла” для Украины», — сообщил Порошенко. По его словам, он готов к обсуждению проекта во время следующих встреч с лидерами стран-членов ЕС. Порошенко также поблагодарил литовских партнеров за инициативу по созданию подобного плана.

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Европейская народная партия — правоцентристское общеевропейское политическое объединение. ЕНП является одной из крупнейших партий Европы, которая представлена во всех институтах Евросоюза.

Резолюцию о разработке плана долговременной помощи Украине одобрили на конгрессе Европейской народной партии на Мальте, который прошел 29—30 марта 2017 года. План Маршалла — план экономической помощи США странам Европы после Второй мировой войны, названный по имени госсекретаря Джорджа Маршалла.

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