Порошенко заявил, что надеется на «план Маршалла» для Украины

Источник: РИА Новости

«С нетерпением ожидаю дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания “плана Маршалла” для Украины», — сообщил Порошенко. По его словам, он готов к обсуждению проекта во время следующих встреч с лидерами стран-членов ЕС. Порошенко также поблагодарил литовских партнеров за инициативу по созданию подобного плана.

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По мнению Порошенко, Европейская народная партия признала «европейскую перспективу» Украины и готова помогать ей достичь целей по евроинтеграции