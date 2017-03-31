Порошенко заявил, что надеется на «план Маршалла» для Украины
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Украины ждет, когда Европа представит стране долговременный план помощи. Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Украины ждет, когда Европа представит стране долговременный план помощи. Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.
«С нетерпением ожидаю дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания “плана Маршалла” для Украины», — сообщил Порошенко. По его словам, он готов к обсуждению проекта во время следующих встреч с лидерами
Европейская народная партия — правоцентристское общеевропейское политическое объединение. ЕНП является одной из крупнейших партий Европы, которая представлена во всех институтах Евросоюза.
Резолюцию о разработке плана долговременной помощи Украине одобрили на конгрессе Европейской народной партии на Мальте, который прошел