Пенсии москвичей вырастут с 1 апреля на 1,5%
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению для россиян, в том числе и москвичей, с 1 апреля будут проиндексированы на 1,5%
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению для россиян, в том числе и москвичей, с 1 апреля будут проиндексированы на 1,5%
Об этом сообщили в
«С 1 апреля 2017 г. социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут увеличены на 1,5% как работающим, так и неработающим пенсионерам. При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров
Как уточняется, в Москве средний размер социальной пенсии после индексации составит 8 тыс. 685 руб., в Московской области — 8 тыс. 440 руб. ; размер социальной пенсии
Средние размеры пенсий гражданам из числа инвалидов вследствие военной травмы, получающих две пенсии, в Москве составят 35 тыс. 685 руб., в Московской области — 33 тыс. 624 руб. ; пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, в Москве составят 34 тыс. 685 руб., в Московской области — 33 тыс. 784 руб.
По данным отделения ПФР по Москве и Московской области индексация повысит уровень пенсионного и социального обеспечения более 245,2 тыс. пенсионеров Москвы и Московской области, из которых 210,8 тыс. человек — получатели социальных пенсий.