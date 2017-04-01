Пенсии москвичей вырастут с 1 апреля на 1,5%

«С 1 апреля 2017 г. социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут увеличены на 1,5% как работающим, так и неработающим пенсионерам. При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии», — говорится в сообщении.

Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.

Как уточняется, в Москве средний размер социальной пенсии после индексации составит 8 тыс. 685 руб., в Московской области — 8 тыс. 440 руб. ; размер социальной пенсии детям-инвалидам в Москве и в Московской области составит 12 тыс. 82 руб.

Средние размеры пенсий гражданам из числа инвалидов вследствие военной травмы, получающих две пенсии, в Москве составят 35 тыс. 685 руб., в Московской области — 33 тыс. 624 руб. ; пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, в Москве составят 34 тыс. 685 руб., в Московской области — 33 тыс. 784 руб.

По данным отделения ПФР по Москве и Московской области индексация повысит уровень пенсионного и социального обеспечения более 245,2 тыс. пенсионеров Москвы и Московской области, из которых 210,8 тыс. человек — получатели социальных пенсий.