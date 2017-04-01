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02:20 (мск), источник: Sputnik.md

Стали известны детали задержания вице-министра экономики Молдовы

Следственные органы раскрыли детали задержания замглавы министерства экономики Молдовы Валерия Трибоя: в чем причина такой меры.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Вице-министр экономики Молдовы Валерий Трибой задержан на 72 часа по подозрению в злоупотреблении властью и в нанесении ущерба в особо крупных размерах госбюджету страны, заявили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) республики.

В пятницу в министерстве экономики и по месту жительства чиновника прошли обыски

Также правоохранительные органы провели проверки в его автомобилях. По итогам обысков собраны доказательства, которые будут прикреплены к делу.

«Прокуроры установили, что подозреваемый, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО «Moldtelecom», учредитель которого — министерство экономики. Стоимость недвижимости составляет примерно один миллион леев. Затем подозреваемый сдал здание в аренду сроком на 10 лет компании «Furnizarea Energiei Electrice Nord», — отметили в НАЦ.

По данным следствия, фигурант этого дела, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено четыре миллиона леев.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327 Уголовного кодекса Республики Молдова «Злоупотребление властью или служебным положением», которая предусматривает штраф в размере 1350−2350 условных единиц или тюремный срок от 2 до 6 лет с лишением права в обоих случаях занимать определенные должности в течение 5−10 лет.

Прокуроры продолжают расследование для того, чтобы установить весь круг подозреваемых.

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