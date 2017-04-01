СПЧ подчеркнул недопустимость политической эксплуатации детей

Ранее член СПЧ Ирина Киркора заявила РИА Новости, что предложила коллегам заявить о недопустимости призывов к несовершеннолетним выходить на несогласованные митинги, на которых не обеспечивается их защита и безопасность.

По словам правозащитницы, ответственность за участие подростков в недавних акциях протеста лежит на взрослых, которые не сумели их услышать

По словам правозащитницы, ответственность за участие подростков в недавних акциях протеста лежит на взрослых, которые не сумели их услышать

«Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, занимающиеся социальными правами, обеспокоены продолжающими появляться в социальных сетях призывами к проведению в ближайшие дни массовых протестных акций школьников и студентов», — говорится в заявлении.

Кроме того, члены СПЧ заявили, что дети «не строительный материал для возведения баррикад», а будущее России, и они не должны вырасти запуганными, забитыми, которыми легко манипулировать.

Несанкционированная властями акция прошла в минувшее воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7−8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных отпущены из отделов полиции.