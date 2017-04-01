СПЧ подчеркнул недопустимость политической эксплуатации детей

Ранее член СПЧ Ирина Киркора заявила РИА Новости, что предложила коллегам заявить о недопустимости призывов к несовершеннолетним выходить на несогласованные митинги, на которых не обеспечивается их защита и безопасность.
По словам правозащитницы, ответственность за участие подростков в недавних акциях протеста лежит на взрослых, которые не сумели их услышать
«Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, занимающиеся социальными правами, обеспокоены продолжающими появляться в социальных сетях призывами к проведению в ближайшие дни массовых протестных акций школьников и студентов», — говорится в заявлении.
Кроме того, члены СПЧ заявили, что дети «не строительный материал для возведения баррикад», а будущее России, и они не должны вырасти запуганными, забитыми, которыми легко манипулировать.
Несанкционированная властями акция прошла в минувшее воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7−8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных отпущены из отделов полиции.
Как ранее отмечал Песков, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали «абсолютно корректно и высокопрофессионально». По его словам, участники акции «вышли в несогласованное время и в несогласованном месте», создавая угрозу безопасности. В ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.
Режиссер Александр Сокуров на церемонии вручения премии «Ника» отмечал, что «государство совершает большую ошибку», а политики «не желают услышать молодых людей». Сокуров заявил, что нужно активнее заниматься гуманитарным развитием молодежи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не могут проявлять уважения к тем, «кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути, детей, призывая их, в том числе, суля некие награды, принять участие в несогласованной акции».
«Принятая в прошлом веке Декларация прав ребенка четко заявляет, что ребёнок должен быть защищен от всех форм эксплуатации. Сегодня мы должны прямо заявить о недопустимости политической эксплуатации детей», — добавили в СПЧ.