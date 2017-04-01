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01:31 (мск), источник: РИА Новости

СПЧ подчеркнул недопустимость политической эксплуатации детей

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в ближайшие дни в протестных акциях, подчеркивают недопустимость политической эксплуатации детей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.

Источник: РИА Новости

Ранее член СПЧ Ирина Киркора заявила РИА Новости, что предложила коллегам заявить о недопустимости призывов к несовершеннолетним выходить на несогласованные митинги, на которых не обеспечивается их защита и безопасность.

По словам правозащитницы, ответственность за участие подростков в недавних акциях протеста лежит на взрослых, которые не сумели их услышать
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«Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, занимающиеся социальными правами, обеспокоены продолжающими появляться в социальных сетях призывами к проведению в ближайшие дни массовых протестных акций школьников и студентов», — говорится в заявлении.

Кроме того, члены СПЧ заявили, что дети «не строительный материал для возведения баррикад», а будущее России, и они не должны вырасти запуганными, забитыми, которыми легко манипулировать.

Несанкционированная властями акция прошла в минувшее воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7−8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных отпущены из отделов полиции.

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Как ранее отмечал Песков, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали «абсолютно корректно и высокопрофессионально». По его словам, участники акции «вышли в несогласованное время и в несогласованном месте», создавая угрозу безопасности. В ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.

Режиссер Александр Сокуров на церемонии вручения премии «Ника» отмечал, что «государство совершает большую ошибку», а политики «не желают услышать молодых людей». Сокуров заявил, что нужно активнее заниматься гуманитарным развитием молодежи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не могут проявлять уважения к тем, «кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути, детей, призывая их, в том числе, суля некие награды, принять участие в несогласованной акции».

«Принятая в прошлом веке Декларация прав ребенка четко заявляет, что ребёнок должен быть защищен от всех форм эксплуатации. Сегодня мы должны прямо заявить о недопустимости политической эксплуатации детей», — добавили в СПЧ.

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