Крымчане будут служить во всех российских регионах

Как следует из указа президента РФ Владимира Путина, в весенний призыв, который пройдет с 1 апреля по 15 июля, в Вооруженные силы и другие силовые структуры направят 142 тысячи россиян в возрасте от 18 до 27 лет.

В ходе предыдущей, осенней кампании, прошедшей в октябре-декабре 2016 года, военными комиссариатами на службу были направлены 152 тысячи россиян призывного возраста. Весной 2016 года — 155 тысяч молодых людей. Осенью 2015 года — 147,1 тысячи человек.

Нововведения: Крым, Крайний Север и отсрочки

Как заявил Шойгу, с нынешней весны юноши, призываемые из Крыма и Севастополя, будут служить «во всех уголках нашей страны». Ранее они направлялись только в соединения и воинские части в границах полуострова.

«В основном призывники Крыма будут служить в Краснодарском крае, Московской области, Ивановской области. Проходить военную службу в других регионах пока будет небольшая доля призывников», — пояснил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа генерал-майор Андрей Колесов.

По его информации, на территории Крыма в весеннюю кампанию военные комиссариаты призовут 2,4 тысячи человек, тогда как за весь 2016 год на военную службу в дислоцированные на полуострове части были направлены 3680 крымчан.

Есть и другие нововведения. Теперь призыв граждан на военную службу в муниципальных образованиях ряда российских регионов будет проводиться в соответствии с уточненным перечнем отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.

Молодые люди призывного возраста, проживающие на этих территориях, будут направляться на «срочную» военную службу только один раз в год — с 1 мая по 15 июля, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Он сообщил, что, начиная с весеннего призыва 2017 года, изменился порядок отсрочек учащимся в заведениях среднего профессионального образования. Если раньше большинство из них имели право на отсрочку до достижения двадцатилетнего возраста, то сейчас это ограничение снято, юноши получат отсрочку до конца обучения.

Отсрочки студентам высших учебных заведений, как и раньше, предоставляются независимо от того, является вуз государственным или нет. Если учебная программа имеет государственную аккредитацию, то студент обладает правом на отсрочку до конца обучения.

Призывной возраст останется прежним

В конце марта на заседании комитета Госдумы по обороне обсуждались проблемы и пути совершенствования законодательства, регулирующего призыв граждан на военную службу.

После заседания в СМИ появились сообщения, что депутаты якобы рассматривают возможность увеличить призывной возраст до 30 лет.

Позже эту информацию опроверг первый заместитель председателя оборонного комитета Александр Шерин (ЛДПР). Он сообщил РИА Новости, что реплика об увеличении призывного возраста до 30 лет прозвучала на заседании, однако таких предложений не вносилось, и законопроект с подобным изменением не готовится.

Президент России ранее издал указ, согласно которому штатная численность ВС РФ с 1 июля 2017 года с учетом гражданского персонала возрастет примерно на 13 тысяч человек — до 1,9 миллиона, включая 1 миллион военнослужащих.

Прохождение военной службы в России в соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» осуществляется по призыву и в добровольном порядке — по контракту.

Сохранение смешанного способа комплектования, как пояснил Тонкошкуров, «обеспечивает подготовку оптимально достаточного обученного мобилизационного людского ресурса». Он отметил, что работа по поэтапному наращиванию численности контрактников в ВС РФ продолжается — по итогам 2016 года численность таких военнослужащих составила более 380 тысяч человек.

«И то, что количество граждан, призываемых на военную службу в эту весеннюю кампанию меньше, чем осенью прошлого года, в первую очередь связано именно с увеличением доли военнослужащих-контрактников. Ими, кстати, впервые укомплектованы все должности сержантского состава», — уточнил начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ.

«Альтернативщики» и «уклонисты»

По закону право на замену военной службы по призыву альтернативной службой имеют граждане, убеждениям или вероисповеданию которых противоречит несение службы с оружием.

По статистике российского оборонного ведомства, осенью 2016 года право на замену получили 614 граждан, при этом не все из них были направлены на альтернативную гражданскую службу из-за получения отсрочек или освобождений.

По сравнению со 152 тысячами призванными в то же время на военную службу, число «альтернативщиков» незначительно — 0,6%.

Сокращается и количество уклоняющихся от призыва. По итогам 2016 года, по сравнению с 2015 годом, «уклонистов» стало меньше на 20%; их доля также составила около 0,6%.

Эти цифры, видимо, можно рассматривать как результат повышения привлекательности военной службы, а также вступления в силу законодательных положений, по которым мужчины, не отслужившие в войсках без законных оснований, лишаются права поступать на государственную гражданскую и муниципальную службу.

К тому же по Уголовному кодексу «уклонистам» грозит до двух лет лишения свободы.

Проводы, вагон-ресторан и военная адаптация

Министр обороны РФ поручил создать условия для быстрой адаптации призывников на службе. «Обращаю внимание на необходимость обеспечить укомплектованность соединений и воинских частей, создать условия для скорейшей адаптации новобранцев к армейским условиям», — сказал Шойгу на селекторном совещании Минобороны, прошедшем в пятницу.

Он подчеркнул, что в ходе призывной кампании необходимо избежать любых правонарушений и не допустить вспышек болезней. «Руководителям всех уровней требуется тщательно изучить личные дела призывников и организовать профессиональный психологический отбор», — отметил глава российского военного ведомства.

Шойгу поручил предусмотреть торжественные проводы призывников с участием родителей, ветеранов, представителей религиозных конфессий, казачества и других общественных организаций, в том числе патриотического движения «Юнармия».