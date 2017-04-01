Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Мнение: зачем Путин увез Медведева в Арктику
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Мощный взрыв в США: СМИ о подробностях
СБУ о мести за взорванного полковника: Вернем долг
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Минус 20 килограммов: Ирина Муравьева сбрасывает вес - СМИ
Зейналова была в отчаянии из-за дочери с аутизмом
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12Ливни затопили Перу
14События недели в фотографиях
02:58 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: чешского посла в Швейцарии отзывают с поста из-за твитов его жены

ПРАГА, 1 апр — РИА Новости, Александр Куранов. Чешский посол в Швейцарии и Лихтенштейне Карел Борувка получил сообщение от чешского МИД, что до конца апреля должен покинуть свой пост: глава дипведомства Лубомир Заоралек обвинил посла в том, что он никак не может повлиять свою супругу, размещающую критические высказывания в сети микроблогов Twitter, сообщает пражский портал Lidovky.

Источник: Reuters

«Без каких-либо доводов я был извещен о том, что должен покинуть свой пост. В личной переписке с министром мне было указано на то, что я не могу укротить свою жену и ее коммуникацию в социальных сетях. И это стало доводом для моего моментального освобождения от должности», — заявил журналистам Борувка, который ранее занимал пост замглавы чешского МИД.

Читайте также
Супруге Фийона предъявили официальные обвинения в фиктивном трудоустройстве

Жена посла Алена Борувкова, так же, как и ее муж, а также глава МИД Лубомир Заоралек, являются активными деятелями Чешской социал-демократической партии, причем Борувкова в прошлом даже претендовала на пост зампреда партии. В последнее время Борувкова проявляет свою активность в основном в социальных сетях, часто без оглядки на авторитеты она жестко критикует коллег по партии, а также других политиков и журналистов.

Посол Борувка с действиями руководства МИД абсолютно не согласен. «Я считаю это просто невероятным, ничего подобного в чешской дипломатии не помню. Речь идет о личных правах моей жены, которая не является сотрудником МИД, а частное лицо», — сказал Борувка.

Пресс-секретарь чешского дипломатического ведомства Михаэла Лагронова подтвердила, что Карел Борувка действительно должен до конца апреля оставить пост посла в Швейцарии и Лихтенштейне и вернуться на работу в МИД. «Он переводится согласно закону о госслужбе. Это возможно сделать в любой момент и без указания доводов», — сказал Лагронова.

По возвращении в МИД Борувке будет предложена работа в соответствии с его квалификацией и опытом, добавила Лагронова

Окончательное слово в этой истории остается за президентом Чехии Милошем Земаном, который, согласно законодательству, утверждает назначение и освобождение от работы послов в других странах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, зачем Пентагону нужны 'русские' для учений
МИД РФ выразил «недоумение» из-за слов Тиллерсона об «агрессии»
Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне
Порошенко заявил, что ждет «плана Маршалла» для Украины
СМИ: Сенат США выступил против предоставления иммунитета Флинну
СПЧ заявил о недопустимости призывов к детям выходить на митинги
Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в тяжелом состоянии
Фигуристка Евгения Медведева стала двукратной чемпионкой мира
Спорт
Игуаин против Неаполя, «Барса» без Месси, Эмери бьется за трофей Анонсируем наиболее любопытные матчи ближайших дней в Европе
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Какие платья в моде этой весной (фото) Открываем весенне-летний сезон и примеряем платья из новых коллекций
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь