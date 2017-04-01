СМИ: чешского посла в Швейцарии отзывают с поста из-за твитов его жены

«Без каких-либо доводов я был извещен о том, что должен покинуть свой пост. В личной переписке с министром мне было указано на то, что я не могу укротить свою жену и ее коммуникацию в социальных сетях. И это стало доводом для моего моментального освобождения от должности», — заявил журналистам Борувка, который ранее занимал пост замглавы чешского МИД.

Жена посла Алена Борувкова, так же, как и ее муж, а также глава МИД Лубомир Заоралек, являются активными деятелями Чешской социал-демократической партии, причем Борувкова в прошлом даже претендовала на пост зампреда партии. В последнее время Борувкова проявляет свою активность в основном в социальных сетях, часто без оглядки на авторитеты она жестко критикует коллег по партии, а также других политиков и журналистов.

Посол Борувка с действиями руководства МИД абсолютно не согласен. «Я считаю это просто невероятным, ничего подобного в чешской дипломатии не помню. Речь идет о личных правах моей жены, которая не является сотрудником МИД, а частное лицо», — сказал Борувка.