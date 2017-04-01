Минобороны РФ объявило план по весеннему призыву в армию

«В весеннюю призывную кампанию будет призвано на военную службу и направлено для её прохождения в Вооруженные силы (ВС) РФ, другие войска, воинские формирования и органы 142 тыс. человек», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, поступившем в «Интерфакс».

Ранее на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому с 1 апреля по 15 июля на военную службу планируется призвать 142 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Указ также предусматривает увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что впервые в весенний призыв в этом году крымчане будут проходить военную службу во всех регионах страны.

«Хочу начать с того, что завтра стартует очередная призывная кампания, которая продлится до 15 июля. В соответствии с указом президента России планируется призвать 142 тысячи человек. Среди них — граждане Республики Крым и Севастополя, которые с весны этого года будут проходить военную службу во всех уголках нашей страны», — сказал С. Шойгу в пятницу на селекторном совещании.