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02:43 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ объявило план по весеннему призыву в армию

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — В ходе весеннего призыва граждан на военную службу, который начнётся 1 апреля, в войска будут направлены 142 тыс. российских граждан, сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В весеннюю призывную кампанию будет призвано на военную службу и направлено для её прохождения в Вооруженные силы (ВС) РФ, другие войска, воинские формирования и органы 142 тыс. человек», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, поступившем в «Интерфакс».

Весенний призыв граждан на военную службу пройдёт с 1 апреля по 15 июля 2017 года
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Ранее на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому с 1 апреля по 15 июля на военную службу планируется призвать 142 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Указ также предусматривает увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что впервые в весенний призыв в этом году крымчане будут проходить военную службу во всех регионах страны.

«Хочу начать с того, что завтра стартует очередная призывная кампания, которая продлится до 15 июля. В соответствии с указом президента России планируется призвать 142 тысячи человек. Среди них — граждане Республики Крым и Севастополя, которые с весны этого года будут проходить военную службу во всех уголках нашей страны», — сказал С. Шойгу в пятницу на селекторном совещании.

В связи с весенним призывом пресс-служба Минобороны РФ напоминает, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

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Также в этом году уточнен перечень районов Крайнего Севера, где призыв граждан на военную службу будет осуществляться один раз в год (весной или осенью).

С перечнем и другими деталями призыва можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны РФ. В частности, с помощью этого интернет-ресурса молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов, говорится в пресс-релизе.

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Отмечается также, что все призывники при следовании к месту прохождения военной службы будут обеспечены рационами питания на весь путь следования. На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников.

«При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах», — говорится в пресс-релизе.

С 16 мая 2017 года в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ начнёт свою работу «прямая телефонная линии» по вопросам призыва. Телефоны: 8 (495) 498−96−96, 498−96−97, 498−96−98. График работы вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).

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