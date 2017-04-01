Минобороны РФ объявило план по весеннему призыву в армию
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — В ходе весеннего призыва граждан на военную службу, который начнётся 1 апреля, в войска будут направлены 142 тыс. российских граждан, сообщает Минобороны РФ.
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — В ходе весеннего призыва граждан на военную службу, который начнётся 1 апреля, в войска будут направлены 142 тыс. российских граждан, сообщает Минобороны РФ.
«В весеннюю призывную кампанию будет призвано на военную службу и направлено для её прохождения в Вооруженные силы (ВС) РФ, другие войска, воинские формирования и органы 142 тыс. человек», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, поступившем в «Интерфакс».
Ранее на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому с 1 апреля по 15 июля на военную службу планируется призвать 142 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Указ также предусматривает увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что впервые в весенний призыв в этом году крымчане будут проходить военную службу во всех регионах страны.
«Хочу начать с того, что завтра стартует очередная призывная кампания, которая продлится до 15 июля. В соответствии с указом президента России планируется призвать 142 тысячи человек. Среди них — граждане Республики Крым и Севастополя, которые с весны этого года будут проходить военную службу во всех уголках нашей страны», — сказал С. Шойгу в пятницу на селекторном совещании.
В связи с весенним призывом
Также в этом году уточнен перечень районов Крайнего Севера, где призыв граждан на военную службу будет осуществляться один раз в год (весной или осенью).
С перечнем и другими деталями призыва можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны РФ. В частности, с помощью этого
Отмечается также, что все призывники при следовании к месту прохождения военной службы будут обеспечены рационами питания на весь путь следования. На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников.
«При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах», — говорится в
С 16 мая 2017 года в Главном