Мадуро объявил о созыве Совета безопасности Венесуэлы на фоне обострения кризиса в стране

МЕХИКО, 1 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Совет безопасности Венесуэлы соберется в ближайшее время на заседание, чтобы выработать меры для преодоления возникших разногласий между генеральной прокуратурой и Верховным судом (ВС). Об этом сообщил в пятницу президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. Ранее в тот же день генеральный прокурор Луиса Ортега Диас заявила, что решение ВС взять на себя полномочия парламента нарушает конституционный порядок.

«Как глава государства я беру на себя задачу найти путем диалога и в соответствии с конституцией выход из тупиковой ситуации, возникшей между генеральной прокуратурой и Верховным судом, и созываю Совет национальной безопасности, чтобы уже вечером провести обсуждение и получить решение, которое бы укрепило венесуэльскую конституцию и принесло бы стране мир и спокойствие», — цитирует Мадуро электронная версия газеты El Nacional.

Ранее на этой неделе ВС наделил Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться «ситуация неуважения» по отношению к судебной власти.

Она заключается в том, что Национальная ассамблея (парламент) не выполнила требование ВС о признании недействительным избрания депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 года. Тогда судебный орган принял соответствующее решение из-за нарушений, выявленных в процессе голосования.

Решения ВС вызвали резкую критику как венесуэльской оппозиции, контролирующей парламент, так и представителей международного сообщества. Ряд стран региона принял решение об отзыве своих послов из Каракаса.