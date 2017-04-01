Протестующие подожгли Конгресс Парагвая

Конституция страны запрещает переизбрание, так как она была принята в 1992 году после того, как в 1989 году пала диктатура. Поправка также требует одобрения Палаты представителей.

Мадуро объявил о созыве Совета безопасности Венесуэлы на фоне обострения кризиса в стране

«Был осуществлен государственный переворот, мы будем сопротивляться, и мы призываем народ сопротивляться вместе с нами», — сказал сенатор Дезире Маси из Оппозиционной прогрессивной демократической партии.

Демонстранты подожгли шины и убрали часть ограждений, окружающих здание Конгресса. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Несколько политиков и журналистов получили ранения. Министр внутренних дел Тадео Рохас сказал, что пострадало много полицейских.