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05:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Протестующие подожгли Конгресс Парагвая

В Асуньсьоне протестующие взяли штурмом и подожгли Конгресс Парагвая после того, как Сенат тайно проголосовал за конституционную поправку, которая позволила бы президенту Орасио Картесу баллотироваться еще раз, передает Reuters.

Источник: Reuters

Конституция страны запрещает переизбрание, так как она была принята в 1992 году после того, как в 1989 году пала диктатура. Поправка также требует одобрения Палаты представителей.

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«Был осуществлен государственный переворот, мы будем сопротивляться, и мы призываем народ сопротивляться вместе с нами», — сказал сенатор Дезире Маси из Оппозиционной прогрессивной демократической партии.

Демонстранты подожгли шины и убрали часть ограждений, окружающих здание Конгресса. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Несколько политиков и журналистов получили ранения. Министр внутренних дел Тадео Рохас сказал, что пострадало много полицейских.

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