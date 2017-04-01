NYT: состояние дочери и зятя Трампа превышает 740 миллионов долларов

По данным Белого дома, несмотря на то, что Кушнер перед тем как занять пост в администрации, покинул должности в более чем 200 предприятиях, связанных с принадлежащим его семье бизнесом по строительству недвижимости, он по-прежнему получает выгоду от деятельности большинства из них.

Дочь президента, которая на днях получила официальную должность помощницы президента, отказалась от своих компаний, но по-прежнему сохраняет долю в собственности Trump International Hotel в центре Вашингтона.

Как сообщает издание, комитет по этике рассмотрит представленные администрацией документы, в которых содержится информация об около 180 высокопоставленных сотрудниках администрации для того, чтобы исключить возможные конфликты интересов.