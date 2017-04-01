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08:09 (мск), источник: РИА Новости

NYT: состояние дочери и зятя Трампа превышает 740 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Белый дом обнародовал в пятницу данные о финансовом состоянии сотрудников администрации США, согласно которым состояние дочери и зятя президента, которые также являются его советниками, превышает 740 миллионов долларов.

Источник: AFP 2017

Согласно представленной информации, которую приводит New York Times, доходы Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера составляют 740 миллионов долларов.

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По данным Белого дома, несмотря на то, что Кушнер перед тем как занять пост в администрации, покинул должности в более чем 200 предприятиях, связанных с принадлежащим его семье бизнесом по строительству недвижимости, он по-прежнему получает выгоду от деятельности большинства из них.

Дочь президента, которая на днях получила официальную должность помощницы президента, отказалась от своих компаний, но по-прежнему сохраняет долю в собственности Trump International Hotel в центре Вашингтона.

Как сообщает издание, комитет по этике рассмотрит представленные администрацией документы, в которых содержится информация об около 180 высокопоставленных сотрудниках администрации для того, чтобы исключить возможные конфликты интересов.

В администрации подчеркивают, что информация описывает состояние сотрудников Белого дома на момент начала их работы в администрации Трампа
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Как ранее сообщало агентство Блумберг, общее состояние членов администрации Трампа оценивается приблизительно в 12 миллиардов долларов, что делает ее самой богатой в истории Америки.

Как отмечает в связи с публикацией документов The Hill, реальная цифра может оказаться еще солиднее.

Согласно представленной информации, одним из самых богатых членов администрации является глава Совета по экономическим вопросам Гэри Кон, один из бывших руководителей банка Goldman Sachs. Его капитал, по информации Белого дома, оценивается в 252−611 миллионов долларов. Только в 2016 году доход Кона составил 77 миллионов долларов.

Годовой доход советницы Трампа Келлиэнн Конуэй скромнее и не превысил в 2016 году 845 тысяч долларов, при этом ее состояние оценивается в размере от 11 до 44,2 миллиона долларов.

Комментарии
1
Аристарх Лохов
Малоимущая, по сравнению с Вованом
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