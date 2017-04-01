Песков объяснил низкий рейтинг одобрения американцами Путина
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
«Это не проблема, но мы сожалеем об этом. Мы понимаем, что данные цифры вызваны тем, что на протяжении многих месяцев, более года, американское общество подвергалось серьезной антироссийской пропаганде», — приводит телеканал ABC ответ Пескова на вопрос ведущего, чем вызван тот факт, что всего 9% американцев положительно относятся к российскому лидеру.
«Это ложные новости и клевета», — сказал Песков.
По словам Пескова, он не считает, что отношение президента США Дональда Трампа к России значительно поменялось со времен избирательной кампании.
«Конечно, Россия была, так скажем, элементом американской предвыборной кампании, была частью повестки дня в определенной степени, но вряд ли влияние этого элемента было решающим», — заявил он.