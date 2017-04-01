Песков объяснил низкий рейтинг одобрения американцами Путина

«Это не проблема, но мы сожалеем об этом. Мы понимаем, что данные цифры вызваны тем, что на протяжении многих месяцев, более года, американское общество подвергалось серьезной антироссийской пропаганде», — приводит телеканал ABC ответ Пескова на вопрос ведущего, чем вызван тот факт, что всего 9% американцев положительно относятся к российскому лидеру.

Песков: Отношения России и США хуже, чем во времена «холодной войны»

Он также подчеркнул, что из-за пропаганды «многие американцы полагают, что российские хакеры повсюду», что является ложью

Он также подчеркнул, что из-за пропаганды «многие американцы полагают, что российские хакеры повсюду», что является ложью

«Это ложные новости и клевета», — сказал Песков.

По словам Пескова, он не считает, что отношение президента США Дональда Трампа к России значительно поменялось со времен избирательной кампании.

«Конечно, Россия была, так скажем, элементом американской предвыборной кампании, была частью повестки дня в определенной степени, но вряд ли влияние этого элемента было решающим», — заявил он.