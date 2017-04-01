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07:57 (мск), источник: РИА Новости

Песков объяснил низкий рейтинг одобрения американцами Путина

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что низкие рейтинги одобрения президента РФ Владимира Путина в США стали следствием длительной антироссийской пропаганды.

Источник: AP 2017

«Это не проблема, но мы сожалеем об этом. Мы понимаем, что данные цифры вызваны тем, что на протяжении многих месяцев, более года, американское общество подвергалось серьезной антироссийской пропаганде», — приводит телеканал ABC ответ Пескова на вопрос ведущего, чем вызван тот факт, что всего 9% американцев положительно относятся к российскому лидеру.

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Он также подчеркнул, что из-за пропаганды «многие американцы полагают, что российские хакеры повсюду», что является ложью

«Это ложные новости и клевета», — сказал Песков.

По словам Пескова, он не считает, что отношение президента США Дональда Трампа к России значительно поменялось со времен избирательной кампании.

«Конечно, Россия была, так скажем, элементом американской предвыборной кампании, была частью повестки дня в определенной степени, но вряд ли влияние этого элемента было решающим», — заявил он.

Комментарии
11
Наталья Елисеева
В нашей стране также идет информационная обработка населения. В этом ничего удивительного нет. Судя только по одной статистике - у него рейтинг высокий. И это на фоне обнищавшего населения России! Даже вместо того чтобы провести честное расследование в отношении Медведева, он потащил его с собой в Арктику! Кремлю надо обратить внимание на то, что внутри страны творится. Согласна с выводами С. Глазьева. А статистике про высокий рейтинг ВВП - НЕ ВЕРЮ!!! - это напоминает предвыборную кампанию 1996 года. Тогда тоже все СМИ трепались, что у Ельцина Б.Н. рейтинг 96%, а фактически он составлял всего 6%.
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Р.P.F
они и заставлять не будут, а просто возьмут и одновременно.....
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Оксана Поддубная
Думаешь заставят меня, как Мату Хари, на сбу и фсб одновременно?
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