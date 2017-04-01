Подразделение РЭБ под Воронежем получило комплекс «Борисоглебск-2»

«На вооружение общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Воронежской области, поступил уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы “Борисоглебск-2”, который состоит из нескольких машин и установлен на базе многоцелевого тягача МТЛБ», — говорится в сообщении.

Личный состав подразделения уже прошел переобучение на новый комплекс в межвидовом учебном центре войск РЭБ и прибыл на место несения постоянной службы, добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что «Борисоглебск-2» по сравнению со своими предшественниками имеет лучшие технические характеристики: расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления, увеличенную скорость сканирования частотного диапазона, более высокую точность определения места источника радиоизлучения, повышенную пропускную способность средств подавления.

Кроме этого, благодаря улучшенному программному обеспечению и интерфейсу автоматизированного рабочего места операторов обеспечивается удобство работы военнослужащего при переходе с одного объекта на другой.