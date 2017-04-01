Лукашенко уверен, что Москва и Минск продолжат интеграцию

«Председатель Высшего государственного Совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину с Днем единения народов Белоруссии и России», — сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

Этот знаменательный праздник символизирует крепкие исторические связи и общность интересов наших народов. У Союзного государства есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества

Лукашенко: Белоруссия и Россия способны решить все проблемные вопросы без посредников

Лукашенко выразил убежденность, что совместными усилиями стороны продолжат союзное строительство и развитие интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия. «Именно этого ожидают от нас миллионы граждан Белоруссии и России», — отметил он.