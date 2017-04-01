Лукашенко уверен, что Москва и Минск продолжат интеграцию

«Председатель Высшего государственного Совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину с Днем единения народов Белоруссии и России», — сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.
Этот знаменательный праздник символизирует крепкие исторические связи и общность интересов наших народов. У Союзного государства есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества
Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии
Лукашенко выразил убежденность, что совместными усилиями стороны продолжат союзное строительство и развитие интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия. «Именно этого ожидают от нас миллионы граждан Белоруссии и России», — отметил он.
По данным пресс-службы, глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения председателю Совета министров Союзного государства, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Госдумы Вячеславу Володину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте.
День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля
Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.