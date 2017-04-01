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10:09 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко уверен, что Москва и Минск продолжат интеграцию

МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимир Путина с Днем единения народов двух стран и выразил уверенность, что Минск и Москва продолжат интеграцию на основе равноправия.

Источник: РИА Новости

«Председатель Высшего государственного Совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину с Днем единения народов Белоруссии и России», — сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

Этот знаменательный праздник символизирует крепкие исторические связи и общность интересов наших народов. У Союзного государства есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
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Лукашенко выразил убежденность, что совместными усилиями стороны продолжат союзное строительство и развитие интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия. «Именно этого ожидают от нас миллионы граждан Белоруссии и России», — отметил он.

По данным пресс-службы, глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения председателю Совета министров Союзного государства, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Госдумы Вячеславу Володину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте.

День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля

Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.

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