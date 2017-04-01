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10:24 (мск), источник: РИА Новости

Трамп ушел с торжественной церемонии объявления указов, забыв их подписать

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул церемонию подписания исполнительных указов, касающихся вопросов торговли, забыв подписать документы, пишет газета Hill.

Источник: AP 2017

На распространенной в СМИ видеозаписи видно, как Трамп зашел в Овальный кабинет для объявления указов, однако покинул помещение до подписания документов. Заметив это, вице-президент Майк Пенс попытался догнать главу государства, однако Трамп не стал возвращаться.

Вице-президент Майк Пенс пытается догнать президента США Дональда Трампа | Источник: AP 2017

После этого Пенс вернулся к столу, взял документы и вышел из комнаты. Как отмечает издание, как правило, президент США подписывает законы в присутствии прессы в Овальном кабинете.

Как пишет издание, Трамп покинул кабинет, предположительно, после того, как один из репортеров задал главе государства вопрос о его бывшем советнике по национальной безопасности Майкле Флинне
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Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.

Комментарии
6
патриот патриот
да Трампуша вообще положил на госдеп и на всех там..
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woodyM®SailorАВ
не царское это дело..))
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патриот патриот
вы правы.. как в лужу пу кнул
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