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11:18 (мск), источник: Капитал

Порошенко: ЕНП приняла резолюцию о разработке «плана Маршалла» для Украины

«Европейская народная партия» приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины, сообщил президент Петр Порошенко.

Источник: Капитал

«Европейская народная партия» приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины, сообщил по итогам визита на Мальту президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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По убеждению главы государства, принятый документ является доказательством решимости ЕНП в поддержке Украины на пути реформ и стремления к евроинтеграции.

«Иными словами, Европейская народная партия признала европейскую перспективу Украины и готова конкретным образом помочь нам достичь этой стратегической цели», — уточнил президент.

Порошенко добавил, что с нетерпением ожидает дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания «плана Маршалла» для Украины и выразил готовность обсудить этот вопрос во время встреч с европейскими лидерами.

Ранее Порошенко анонсировал телефонные переговоры с Меркель и Олландом по ситуации на Донбассе на следующей неделе.

Порошенко: ЕНП приняла резолюцию о разработке «плана Маршалла» для Украины
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