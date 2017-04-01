Порошенко: ЕНП приняла резолюцию о разработке «плана Маршалла» для Украины
«Европейская народная партия» приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины, сообщил президент Петр Порошенко.
«Европейская народная партия» приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины, сообщил президент Петр Порошенко.
«Европейская народная партия» приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины, сообщил по итогам визита на Мальту президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
По убеждению главы государства, принятый документ является доказательством решимости ЕНП в поддержке Украины на пути реформ и стремления к евроинтеграции.
«Иными словами, Европейская народная партия признала европейскую перспективу Украины и готова конкретным образом помочь нам достичь этой стратегической цели», — уточнил президент.
Порошенко добавил, что с нетерпением ожидает дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания «плана Маршалла» для Украины и выразил готовность обсудить этот вопрос во время встреч с европейскими лидерами.
Ранее Порошенко анонсировал телефонные переговоры с Меркель и Олландом по ситуации на Донбассе на следующей неделе.