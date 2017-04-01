Порошенко: ЕНП приняла резолюцию о разработке «плана Маршалла» для Украины

«Европейская народная партия» приняла резолюцию, которая предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины, сообщил по итогам визита на Мальту президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

По убеждению главы государства, принятый документ является доказательством решимости ЕНП в поддержке Украины на пути реформ и стремления к евроинтеграции.

«Иными словами, Европейская народная партия признала европейскую перспективу Украины и готова конкретным образом помочь нам достичь этой стратегической цели», — уточнил президент.

Порошенко добавил, что с нетерпением ожидает дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания «плана Маршалла» для Украины и выразил готовность обсудить этот вопрос во время встреч с европейскими лидерами.