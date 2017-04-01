Павел Филип дал интервью международному информагентству Reuters

Такое заявление Павел Филип сделал в интервью международному информагентству Рейтер во время визита в Брюссель.

Павел Филип отметил, что евроинтеграция была и остается приоритетом для него лично и для его коллег их правительства. Премьер подчеркнул, что это не должно быть помехой для взаимовыгодных отношений с Россией. Он отметил, что Москва и Кишинев уже договорились создать двустороннюю комиссию по торговым отношениям.

Глава правительства также подверг критике инициативу президента Игоря Додона организовать референдум, чтобы добиться расширения полномочий, распустить парламент и провести досрочные выборы. Павел Филип назвал это популизмом.