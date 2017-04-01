Павел Филип дал интервью международному информагентству Reuters
Молдова продолжит европейский курс несмотря на попытки президента Игоря Додона помешать этому.
Молдова продолжит европейский курс несмотря на попытки президента Игоря Додона помешать этому.
Такое заявление Павел Филип сделал в интервью международному информагентству Рейтер во время визита в Брюссель.
Павел Филип отметил, что евроинтеграция была и остается приоритетом для него лично и для его коллег их правительства. Премьер подчеркнул, что это не должно быть помехой для взаимовыгодных отношений с Россией. Он отметил, что Москва и Кишинев уже договорились создать двустороннюю комиссию по торговым отношениям.
Глава правительства также подверг критике инициативу президента Игоря Додона организовать референдум, чтобы добиться расширения полномочий, распустить парламент и провести досрочные выборы. Павел Филип назвал это популизмом.