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10:57 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип дал интервью международному информагентству Reuters

Молдова продолжит европейский курс несмотря на попытки президента Игоря Додона помешать этому.

Источник: Publika.md

Такое заявление Павел Филип сделал в интервью международному информагентству Рейтер во время визита в Брюссель.

Павел Филип отметил, что евроинтеграция была и остается приоритетом для него лично и для его коллег их правительства. Премьер подчеркнул, что это не должно быть помехой для взаимовыгодных отношений с Россией. Он отметил, что Москва и Кишинев уже договорились создать двустороннюю комиссию по торговым отношениям.

Глава правительства также подверг критике инициативу президента Игоря Додона организовать референдум, чтобы добиться расширения полномочий, распустить парламент и провести досрочные выборы. Павел Филип назвал это популизмом.

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