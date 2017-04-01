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11:42 (мск), источник: РИА Новости

Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии

БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии, «проявлять любопытство» в отношении жизни немцев.

Источник: РИА Новости

Об этом глава правительства заявила в беседе с сирийским журналистом Хамди Аль-Кассаром (Hamdi Al Kassar), выложенной в традиционном видео-подкасте канцлера.

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«Мы ожидаем, что люди, которые прибыли к нам, будут придерживаться наших законов, что они проявят немного любопытства в отношении нашей жизни», — сказала Меркель, добавив, что беженцы, прибывшие в Германию «в поисках безопасности», должны уважать «ценности, которыми живет эта страна».

Можно сказать, если что-то непонятно, но нужно уважать и придерживаться этого
Ангела Меркель
Канцлер ФРГ

По словам Меркель, и немцы должны «быть открытыми».

Мы очень мало знаем о Сирии, мы очень мало знаем об Ираке или об африканских странах. Мы должны воспринимать это как возможность больше узнать и научиться чему-то
Ангела Меркель
Канцлер ФРГ
Комментарии
35
Марк Саамов
А помните, как эта же самая мадама рассказывала, что все беженцы - сплошь инженеры и доктора наук, которые спасут немецкую социалку и продвинут немецкую экономику на невиданные доселе высоты? Внезапно выяснилось, что "инженеры" и "доктора наук" - это несовместимые с нормальным цивилизованным обществом отсталые дикари, которые не только не пригодны ни к какому труду, но и активно навязывают свою дикарскую "культуру" немцам и всей остальной Европе.
Меркель убого пытается попиариться перед выборами. Но важно помнить - это она и именно она создала всю эту ситуацию своей безумной и бредовой миграционной политикой. Это она прямо приказала игнорировать статьи Дублинского соглашения и призвала "беженцев" (бОльшая часть которых - даже не беженцы, а экономические мигранты-паразиты, прибывшие чуть ли не из Бангладеш) ехать в Германию, пообещав им соц обеспечение. Меркель предала немецкий народ. И если у немецкого народа есть хоть капелька мозга и здравого смысла, то он должен это понять и осознать. Особенно сейчас, в предвыборный период.
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Р.P.F
а Навальный призвал «проявлять любопытство» в отношении жизни россиян и их имущества. а сам то Насрвальный-безработный на что живет?
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патриот патриот
за счёт таких как ты лохов
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