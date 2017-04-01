Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии
БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии, «проявлять любопытство» в отношении жизни немцев.
БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии, «проявлять любопытство» в отношении жизни немцев.
Об этом глава правительства заявила в беседе с сирийским журналистом Хамди
«Мы ожидаем, что люди, которые прибыли к нам, будут придерживаться наших законов, что они проявят немного любопытства в отношении нашей жизни», — сказала Меркель, добавив, что беженцы, прибывшие в Германию «в поисках безопасности», должны уважать «ценности, которыми живет эта страна».
Можно сказать, если что-то непонятно, но нужно уважать и придерживаться этого
По словам Меркель, и немцы должны «быть открытыми».
Мы очень мало знаем о Сирии, мы очень мало знаем об Ираке или об африканских странах. Мы должны воспринимать это как возможность больше узнать и научиться чему-то
Меркель убого пытается попиариться перед выборами. Но важно помнить - это она и именно она создала всю эту ситуацию своей безумной и бредовой миграционной политикой. Это она прямо приказала игнорировать статьи Дублинского соглашения и призвала "беженцев" (бОльшая часть которых - даже не беженцы, а экономические мигранты-паразиты, прибывшие чуть ли не из Бангладеш) ехать в Германию, пообещав им соц обеспечение. Меркель предала немецкий народ. И если у немецкого народа есть хоть капелька мозга и здравого смысла, то он должен это понять и осознать. Особенно сейчас, в предвыборный период.